網購別忘拿發票！ 史上首張直播主發票中200萬大獎

財政部今天公布今年3、4月統一發票中獎清冊，本期共開出11個千萬元特別獎及16個200萬元特獎。其中，民眾在「黃政維全球精品粉絲團」購買3C用品和食品等，共花3927元，中了200萬大獎，雖然是消費金額最高的兩百萬特獎中獎發票，但寫下了「台灣史上首張直播主開發票中大獎」紀錄。

2020年3、4月期統一發票已在5月25日開獎，千萬元特別獎獎號91911374，200萬元特獎獎號為08501338，有兩張千萬特別獎中獎發票、三張兩百萬特獎中獎發票是雲端發票。此次千萬獎中獎發票中，消費金額最小的1張，是在7-ELEVEN買一瓶茶飲、消費金額僅新台幣15元。而特獎消費金額最小的，是在全家台中水莊店開出，花費25元購買泡麵。

最特別的是200萬元特獎中獎發票中，驚見「直播主」開出的發票。財政部賦稅署表示，是由位於新北三重的「黃政維全球精品粉絲團」開出，網友購買USB等數位3C用品12項、食品2項，共3927元。這也是史上首次直播主發票中大獎紀錄。

另外，財政部賦稅署表示，財政部統一發票兌獎App下載數已經突破200萬人次，只要使用雲端載具如悠遊卡、icash等，用App歸戶，就可以快速將中獎獎金入帳，例如本次有一張在7-ELEVEN新萬隆門市用悠遊卡花35元買m&m巧克力，中千萬大獎的民眾，若馬上將載具歸戶，千萬獎金可在6月6日就直接入帳。