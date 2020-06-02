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癌症人口續增 生活型態與老化所致

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
國健署長王英偉呼籲全民實踐防癌，建議定期四大癌篩檢。圖／臧品安
國健署長王英偉呼籲全民實踐防癌，建議定期四大癌篩檢。圖／臧品安

癌症人數仍在持續增加中，我國十大癌症發生人數前三依序為大腸癌、肺癌和女性乳癌，其中大腸癌和乳癌也是106年統計以來癌症發生人數增長最多的二種癌症。此外，衛福部國健署癌症防治組長林莉茹宣導男性應盡快戒菸、檳榔與酒，以降低口腔癌前病變與癌症風險，並建議定期接受四癌篩檢。

乳癌、大腸癌可篩檢

據國健署篩檢資料，106年篩檢乳癌、大腸癌個案數較前一年各增約4.8萬人及2.2萬人，經篩檢發現的乳癌、大腸癌個案數則較前一年增約800多人及200多人，可及早就醫。

比較男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別中，男性食道癌及口腔癌標準化發生率，分別為女性14.2倍和10.7倍，與男性嚼食檳榔、吸菸、飲酒人數遠高於女性有關，國健署建議透過戒菸、檳榔、酒來降低口腔癌前病變與癌症風險，定期篩檢也可降低26％口腔癌死亡風險。

依國健署統計資料分析顯示，子宮頸抹片檢查可降低約70％死亡率；2年1次乳房X光攝影檢查可降低約41％死亡率；2年1次糞便潛血檢查可降低約35％死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔吸菸習慣之男性26％死亡風險，因此建議定期接受子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等四癌篩檢。

防癌從預防篩檢做起

癌症的發生更可能因為十年長期的不良生活習慣所造成，世衛組織指出，定期篩檢可避免3-5成癌症的發生，癌症篩檢可有效降低癌症死亡率並提高存活率。國健署長王英偉鼓勵全民一同實踐防癌生活，把握生活健康五原則：「戒菸檳酒」、「均衡飲食」、「規律運動」、「體重控制」和「定期篩檢」。

另外，45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查；30歲以上婦女，建議3年1次子宮頸抹片檢查；50至未滿75歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

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癌症 乳癌 大腸癌

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