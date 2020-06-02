統一發票開出11張千萬大獎 買15元茶飲成千萬富翁

財政部今天公布今年3、4月統一發票中獎清冊，本期共開出11個千萬元特別獎及16個200萬元特獎。其中一位新北市泰山區民眾，花15元在超商買茶飲，就幸運中了千萬大獎，是消費金額最低的千萬大獎中獎發票。

2020年3、4月期統一發票已在5月25日開獎，千萬元特別獎獎號91911374，200萬元特獎獎號為08501338，有兩張千萬特別獎中獎發票、三張兩百萬特獎中獎發票是雲端發票。此次千萬獎中獎發票中，消費金額最小的1張，消費金額僅新台幣15元，從統一超商新北市泰山區滿泰門市開出，購買一瓶御茶園特上檸檬茶而中大獎；消費金額最大的，是在台南田寮的Pizza Hut購買總舖師三杯雞比薩359元。

財政部提醒，2020年1、2月期統一發票特別獎（1000萬元）中獎發票，至今還有6張沒來領，包括Uber eats外送消費225元、台南新營大盤大購買用品12元等；距離7月6日兌領期限越來越近，財政部呼籲中獎人趕快來領獎，不要與財神爺擦身而過。