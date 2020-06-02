全家、萊爾富限量盒裝口罩開賣 店員：天還沒亮就搶光

6月1日起口罩管制禁令解除，全家便利商店與萊爾富公告6月2日釋出口罩銷售，但今天數量相當少，幾乎在凌晨到貨後立刻秒殺，今天白天各店家仍有消費者詢問，全都撲空，店員表示，下次何時進貨也不知道。

許多民眾到超商、藥妝店等詢問盒裝口罩，但今天在架上的大都是少片袋裝口罩產品，仍有不少消費者有盒裝口罩需求。

彰化謝姓店長管理5家全家便利商店，他指出，總公司限量2萬盒口罩供民眾選購1盒50片特價299元，但每家店只供貨3盒，半夜一到貨上架就陸續被搶購一空，今天白天根本不會有貨。也有店家幾天前就開放讓民眾預購，彰化市一家全家超商今天已經登記到70多號，但只進貨3盒，供不應求。