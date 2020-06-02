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疫情衝擊 癌篩人數掉2成 國健署擬將篩檢搬進千人企業

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
國健署長王英偉表示，據國健署統計資料分析，子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查，這四項是CP值最高的癌篩，且國健署都有補助，呼籲符合年齡資格及高風險的族群，別忘了定期篩檢、陽性追蹤及接受標準治療。記者簡浩正／攝影
國健署長王英偉表示，據國健署統計資料分析，子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查，這四項是CP值最高的癌篩，且國健署都有補助，呼籲符合年齡資格及高風險的族群，別忘了定期篩檢、陽性追蹤及接受標準治療。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎疫情延燒至今已近半年，不僅影響經濟、生活層面，連帶使民眾擔憂感染新冠疑慮，近期就醫意願降低。國民健康署發現，今年一到五月的四癌篩檢率，比去年同期減少2成外，篩檢陽性個案的回診追蹤率，以大腸癌掉近1成5最多。國健署表示，下半年擬將篩檢站搬進千人以上大企業，來強化篩檢率。

國健署今天上午召開記者會，公布2017年癌症登記報告。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，2017年共有11萬1684人罹癌，較2016年增加5852人；十大癌症中，大腸癌已連續12年居冠，癌症時鐘快轉16秒，平均每4分42秒有1人罹癌，較2016年提前16秒；而在增加人數最多的癌症方面，為女性乳癌及大腸癌，分別比2016年增加1293、1034人。

而今年面臨新冠肺炎影響，也使癌症篩檢受到衝擊。林莉茹說，據統計，今年1至5月全台四癌篩檢人數約為125萬人次，篩檢量跟去年同期相比少2成；另外，在篩檢為陽性的民眾上，回診率也明顯降低，尤以大腸癌掉最多，林莉茹說，以往確診陽性個案都有約8成回診追蹤率，但疫情期間降了近1成5，其餘三癌篩檢也都有略降趨勢。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心顧問醫師賴基銘也表示，受新冠肺炎影響，今年上半年民眾就醫人數大減。他印象深刻的是，前幾周急診來了兩名患者，分別出現無法解便、肚痛、呼吸喘等情形，進一步檢查才發現竟是晚期大腸癌與肺癌，尤其該大腸癌患者更是忍痛已久才就醫，腸子受腫瘤壓迫而破裂。因此他呼籲民眾，別因擔憂新冠肺炎而不就醫、不按醫囑，反使自己身陷危險。

林莉茹表示，癌症早期發現，治療效果最好，但愈晚確診、接受治療，效果當然愈差。以大腸癌為例，糞便潛血檢查的民眾當中，平均有一半會因大腸息肉而呈現陽性的結果，每22名陽性個案中，就有1人是大腸癌，若能在早期（0到1期）發現並切除，5年存活率高達9成。

林莉茹說，為追回上半年癌症篩檢率偏低情形，目前下半年已規劃和民間藥局、超商合作，協助糞便潛血檢查，但因檢體有保存等問題，仍在規劃當中；另外，也將強化和大企業合作，直接到職場替民眾篩檢或強化社區篩檢站、提高癌症篩檢率，初步規劃為千人以上大企業為溝通對象，避免民眾因新冠肺炎不敢到醫院，錯失篩檢時機。

國健署長王英偉也表示，據國健署統計資料分析，子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；而每2年1次口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣之男性26%死亡風險。這四項是CP值最高的癌篩，且國健署都有補助，呼籲符合年齡資格及高風險的族群，別忘了定期篩檢、陽性追蹤及接受標準治療。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，受新冠肺炎影響，今年1至5月全台四癌篩檢人數跟去年同期相比少2成；國檢署規畫下半年民間藥局、超商合作糞便潛血檢查，並擬將篩檢站搬進千人以上大企業，來強化篩檢率。記者簡浩正／攝影
國健署癌症防治組組長林莉茹表示，受新冠肺炎影響，今年1至5月全台四癌篩檢人數跟去年同期相比少2成；國檢署規畫下半年民間藥局、超商合作糞便潛血檢查，並擬將篩檢站搬進千人以上大企業，來強化篩檢率。記者簡浩正／攝影

癌症 新冠肺炎 大腸癌

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