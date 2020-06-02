今早台鐵富源站電車線跳電 主因出爐跟鳥巢蛇屍有關
台鐵花蓮富源站今天上午5時18分因電車線跳電，造成瑞穗站至光復站間列車延誤。旅客鍾小姐表示，出遊興致全被打壞，因為上不了車以至於後續行程全取消，訂好的高鐵也趕不及，無法如期到溪頭遊玩，相當沮喪。根據台鐵統計，該次電車線跳電，計影響8列次571分、旅客約760人。
台鐵局說，造成旅客不便，深感抱歉，並將對該案原因深入檢討分析及研議防範措施。跳電主因為電力開關上方有鳥巢及椼架上有蛇的屍體，導致電力障礙。
台鐵局說，為避免延誤旅客行程，有安排4514次（區間車）旅客於光復站換乘由花蓮站開往新左營站的306次（DMU自強），以及4513次（區間車）旅客於瑞穗站換乘由台東開往樹林的401次太魯閣號，經電力維修車於現場查修後，全線於上午9時38分恢復正常供電。
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