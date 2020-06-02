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影／豪雨摧殘！雲林四湖西瓜全泡爛 農民：欲哭無淚
5月中連日降下的豪雨，造成準備收成甜美人瓜的西瓜農，苦無西瓜可收。立委蘇治芬今天一早邀集農糧署中區分署，及農業改良場等單位人員，前往雲林四湖西瓜園勘災。農糧署表示，請農民主動向公所通報，讓公所協助調查災況，待統計資料呈報農糧署後，再視災損面積，評估是否啟動天然災害救助。
吳姓西瓜農表示，連續幾天的強降雨，使西瓜園排水不及，西瓜泡在水中近兩天，水才慢慢消退，緊接著陽光露臉，六分地的西瓜都爛掉了，幾乎無法收成。
吳姓西瓜農說，以往六分地可收成6、7千斤，這次豪雨帶來約8成的災損，連收都沒得收，讓他欲哭無淚。
西瓜葉面被大雨打傷，西瓜藤也因為大雨多日泡水而枯黃壞死。農民指出，即使外表看上去很完整，但西瓜因為含水量過高，導致表皮變形，根本無法採收。
蘇治芬表示，5月進入梅雨季，許多作物此時也正逢收成期，她呼籲農委會及地方政府要正視這個問題，主動協助農民調查災損，並呈報中央，加速評估流程，再由中央在最快時間內公告是否啟動救助。
西瓜農在今年2月底種下這批甜美人瓜，正常的生理期為70至80天可採收，但還來不及等瓜熟，就碰上5月中的大雨。
農改良雲林分場長楊藹華指出，瓜類生長期短，且極端天氣的影響很難控制，建議農民可參考農委會的農業氣象資料，詳加計算種植的時間，掌握成熟期及收成期，才能盡量降低天災無情的摧殘。
另外四湖的高麗菜及南瓜，也因為大雨泡湯腐爛。農糧署表示，將請農民主動向公所通報，讓公所協助調查災況，農糧署則會盡快統計災損面積，評估是否啟動天然災害救助。
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