影／癌症發生人數一年攀升8倍 女性乳癌奪發生率之冠

國健署今公布「2017年癌症發生資料」，全癌症發生人數高達5852人，較前一年的676人攀升近8倍，多數癌症發生率上升，其中女性乳癌發生人數及發生率奪冠，醫師表示，癌症發生率降不下來，也跟篩檢率仍待提升有關，篩檢率逾五成五至六成，才能使發生率開始走低。

據國健署資料分析10大癌症的標準化發生率，大腸癌、肺癌、女性乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及食道癌發生率都呈現增加趨勢。其中女性乳癌發生人數為1293人，大腸癌增加1034人，標準化發生率相較2016年增加5.9人及1.6人，為發生人數及發生率增加最多二種癌症。

國內宣導乳癌防治多年，但今年女性乳癌發生率卻奪冠，國健署署長王英偉表示，除與乳癌篩檢使早期發現者增加，不可否認人口老化及國人生活習慣改變有關。另外，女性餵食寶寶母乳是預防乳癌方法之一，雖台灣哺育母乳人數多，但多為30歲後才生第一胎，可能保護力不佳。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心顧問醫師賴基銘，對女性乳癌、大腸癌發生人數增加並不意外，他表示一方面此兩癌發生數長年冠軍，另一方面則是接受四癌篩檢的人數逐年上升，故今年找出不少早期癌症患者。

不過賴基銘也表示，上述癌症發生率降不下來，也跟篩檢率仍待提升有關。據他了解，目前台灣乳癌篩檢包含45至69歲女性、或有一等二等親乳癌家族史等40至44歲女性，都可免費兩年做一次乳房攝影，但即便如此，篩檢率目前僅約49%，仍未破五成。

賴基銘說，根據流行病學文獻，篩檢率逾五成五至六成，才能使發生率開始走低。而大腸直腸癌方面，雖民眾糞便潛血檢查篩檢目前有破五成，但也是同樣情形。

他建議，癌症發生高峰無論男女多為35至55歲青壯年時期，但此年齡層的篩檢率偏低，可能與工作忙碌有關，呼籲除了定期健檢外，符合四癌篩檢的男女性，再忙也要撥空檢查，也盼企業主鼓勵員工定期受檢。