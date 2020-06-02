中國進口鯊魚肉鎘超標兩倍 逾2.4萬公斤遭退運或銷毀
衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，其中一件鯊魚肉與一件活扇蝦產品均檢出重金屬鎘超標，鯊魚肉的鎘濃度更達我國標準的兩倍，逾2萬4000公斤的魚肉均依法遭退運或銷毀。醫師提醒，越大型的魚類或貝類，越容易因著生物鏈累積作用而有較高的重金屬含量，因此適量食用就好。
衛福部食藥署今天公布，位於台南的彬鴻食品有限公司自中國大陸進口冷凍鯊魚肉，於4月27日申請報驗，經檢出魚肉中的重金屬鎘濃度為0.1毫克／公斤。我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」中規範部分魚類的鎘限量為0.05毫克／公斤，因此這批魚肉違反食品安全衛生管理法規定，高達2萬4300公斤的產品依規定退運或銷毀。
桃園市宏汰有限公司自印度進口的活扇蝦也遭驗出重金屬鎘超標，業者於5月2日申請報驗，經檢出重金屬鎘濃度為0.6毫克／公斤，超過我國針對甲殼類水產0.5毫克／公斤的規範，因此全數157公斤的產品同樣遭退運或銷毀。
台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，電子業、塑膠業等部分工業可能排放鎘至環境中，再陸續累積於生物體內。因著生物體吸收程度不同，鎘在水產品中較容易累積於甲殼類、貝類，在植物中較容易累積於米與麥等，因此過去台灣曾發生重大的鎘米汙染事件，不過後者近年在環保署把關下已較少見。
他說，鎘是第一級致癌物，對人體有明確致癌性，同時它在人體內的半衰期相當長，長達一、二十年才會代謝掉一半的量。國際糧農組織與世界衛生組織轄下的食品添加物專家委員會（JECFA）曾指出，人體攝取上限為每月每公斤體重25微克，超量的話，可能因著鎘會取代鈣質的特性而間接提升骨折風險，且對於肺臟、腎臟等器官功能有負面影響。
楊振昌表示，生物體內的鎘是否超標並無法由肉眼辨識，因此只能仰賴主管機關積極稽查把關。能提醒民眾的是，越大型的魚類或貝類，越容易因著生物鏈累積作用而有較高的重金屬含量，因此食用上適量就好。
以魚類來說，衛福部食藥署「孕婦兒童魚類攝食指南」建議，孕婦、育齡女性、一到六歲嬰幼兒應避免攝食鯊魚、旗魚、鮪魚、油魚。如果要攝食，孕婦與育齡女性每周別吃超過35公克（約成人三隻手指頭的分量）的鯊魚，或每周別吃超過70公克的旗魚、鮪魚、油魚為宜；嬰幼兒每周吃這些魚類都不宜超過35公克才好。
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