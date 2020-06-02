傍晚6點再度開賣！愛買10分店今再推2.5萬片盒裝口罩

6月1日起口罩管制禁令解除，愛買量販本週全台門市供貨量共12.5萬片，昨於新竹以北地區10家門市率先開賣台灣製盒裝口罩，首批到貨2.5萬片，開賣前即出現人潮，部分分店18：00開賣前排隊人數已超過販售盒數，有的分店最快10分內完售，首日2.5萬片口罩在25分鐘內即售磬。

愛買量販今表示，第二批2.5萬片口罩已到貨，將於6月2日18：00於指定10家門市（愛買基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店）附設藥局再度販售台灣製「醫用成人口罩」，每盒50片裝，售價299元，每片5.98元，每人限購1盒。預計本週還會陸續到貨7.5萬片，各店實際販售數量與時間依照到貨狀況為準。 愛買開賣台灣製「醫用成人口罩」，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒。圖／愛買量販提供