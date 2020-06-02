聽新聞
test
0:00 / 0:00
傍晚6點再度開賣！愛買10分店今再推2.5萬片盒裝口罩
6月1日起口罩管制禁令解除，愛買量販本週全台門市供貨量共12.5萬片，昨於新竹以北地區10家門市率先開賣台灣製盒裝口罩，首批到貨2.5萬片，開賣前即出現人潮，部分分店18：00開賣前排隊人數已超過販售盒數，有的分店最快10分內完售，首日2.5萬片口罩在25分鐘內即售磬。
愛買量販今表示，第二批2.5萬片口罩已到貨，將於6月2日18：00於指定10家門市（愛買基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店）附設藥局再度販售台灣製「醫用成人口罩」，每盒50片裝，售價299元，每片5.98元，每人限購1盒。預計本週還會陸續到貨7.5萬片，各店實際販售數量與時間依照到貨狀況為準。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言