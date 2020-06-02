大雪山、八仙山國家森林遊樂區電子門票開賣 還有優惠

為提供遊客多元購票服務，位於台中和平的大雪山、八仙山國家森林遊樂區電子門票即日起開賣，上網就可以買到大雪山、八仙山國家森林遊樂區門票，還有優惠。

大雪山、八仙山國家森林遊樂區為提升遊客旅遊便利度，提供線上購買電子門票，讓遊客節省購票排隊的時間，只要現場出示QR Code，由服務人員掃描，即可完成入場。

遊客在今年12月31日前，購買電子門票進大雪山、八仙山國家森林遊樂區可享假日全票票價最低66折優惠，且持電子門票入園還可享免收停車費，雙重優惠。

為舒緩假日期間售票窗口排隊人潮，讓國內外遊客可以預先於行程規劃時上網購買門票，林務局推出網路電子門票購買服務，目前遊客可以使用電腦、手機至森林好好玩購票網站(https://forestpass.welcometw.com/)或Klook、KKday以及雄獅旅遊等線上通路購買國家森林遊樂區電子門票。