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大雪山、八仙山國家森林遊樂區電子門票開賣 還有優惠
為提供遊客多元購票服務，位於台中和平的大雪山、八仙山國家森林遊樂區電子門票即日起開賣，上網就可以買到大雪山、八仙山國家森林遊樂區門票，還有優惠。
大雪山、八仙山國家森林遊樂區為提升遊客旅遊便利度，提供線上購買電子門票，讓遊客節省購票排隊的時間，只要現場出示QR Code，由服務人員掃描，即可完成入場。
遊客在今年12月31日前，購買電子門票進大雪山、八仙山國家森林遊樂區可享假日全票票價最低66折優惠，且持電子門票入園還可享免收停車費，雙重優惠。
為舒緩假日期間售票窗口排隊人潮，讓國內外遊客可以預先於行程規劃時上網購買門票，林務局推出網路電子門票購買服務，目前遊客可以使用電腦、手機至森林好好玩購票網站(https://forestpass.welcometw.com/)或Klook、KKday以及雄獅旅遊等線上通路購買國家森林遊樂區電子門票。
有關更多國家森林遊樂區及自然步道相關旅遊資訊，可至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)、林務局局網(http://www.forest.gov.tw/)、東勢林區管理處(https://dongshih.forest.gov.tw/)查詢。
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