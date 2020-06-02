攜手蕭賀碩合作 福音創作歌手孫惠玲發行第二張專輯
首張專輯入圍傳藝金曲的福音創作歌手孫惠玲，今年5月份再度發行第二張專輯「賞賜」。這次邀請了曾提名金曲獎最佳單曲製作人蕭賀碩一起合作，希望小碩的專業與共同激盪出的感動，讓福音專輯可以多一些色彩，在福音音樂的內容與音樂形式，挖掘可以表達的可能性。
這次合作中，蕭賀碩亦師亦友的提醒與協助，讓孫惠玲非常感謝她，可以欣賞已經半百的她，卻仍然想在年輕人的流行音樂世界中，試著找尋中年人的美善的天空。
如何在熱愛的古典、與流行音樂當中，找到孫惠玲自己的特質、生命故事，來表達福音音樂創作，是她非常努力尋找的方向。這張專輯也有一群非常棒的音樂人，其中3首的詩歌由Alex Pryodny擔任鋼琴編曲與彈奏，Alex是紐約鋼琴家，曾入圍金曲獎演奏類最佳專輯。
這張專輯想表達的是，生命旅程走在幽谷才有的謙卑與理解。走在信仰裏的學習與祝福，來照顧自己的心境，來陪伴失智的爸爸，持續有生命的美好。將對天上的媽媽的思念放在心中，成為力量與勇氣繼續前面旅程。
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