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高檔牛排點全熟…主廚回「去吃牛肉麵」 母揭原因惹哭眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
一位母親到高檔牛排店卻堅持點全熟牛排，主廚回覆「建議吃牛肉麵」，然而背後原因有洋蔥。 示意圖/ingimage
一位母親到高檔牛排店卻堅持點全熟牛排，主廚回覆「建議吃牛肉麵」，然而背後原因有洋蔥。 示意圖/ingimage

一般吃牛排時服務生會建議五分熟或七分熟，否則煎得過久易使肉質過老，也就失去牛排的美味精髓了。然而有一位媽媽到高檔牛排館卻堅持外帶全熟牛排，遭廚師拒做，甚至還建議去吃牛肉麵，但後來這位媽媽說的話卻讓主廚默默做了一份全熟牛排給這位媽媽帶走。

臉書粉專「癌友有嘻哈 謝采倪」分享一則故事，某天一位媽媽到高級牛排館點了一份全熟牛排外帶，不顧服務生與主廚「最多七分熟」的建議，堅持要點全熟牛排。

廚師表示，店裡的牛排都是高檔部位，做成全熟太浪費，因此拒絕這位母親的要求，並說，「如果妳堅持要全熟，我建議妳去吃牛肉麵就好吧」、「抱歉我們店不能做不好吃的牛排給客人。」主廚堅持原則，婉拒了這位媽媽的要求。

這位媽媽只好解釋道，「可是我的女兒罹患癌症了，醫生說她現在不能吃生食⋯⋯但，我還是想給她吃最好的牛肉。」聽完這席話，全場都沉默了，主廚不發一語走回廚房，替她作了一份全熟的菲力牛排，並解釋「菲力的筋比較少，吞嚥不費力。就算全熟，也比較好入口」、「希望妳的女兒，早日康復」。

而故事中的這位媽媽就是版主謝采倪的母親，「謝謝媽媽，這真的是我吃過最美味的全熟牛排。聽妳述說妳是如何排除萬難，和廚師周旋，把全熟牛排從高級牛排館帶回家的過程，是我聽過最動人的故事。妳是我的英雄。敬所有辛苦的照顧者，你們，都是英雄。」

網友紛紛感動表示「這故事有洋蔥」、「媽媽是最好的靠山」、「主廚們上了一課啊！你是賣牛排的嗎？不！俺賣的是幸福！」、「有媽的孩子是個寶」、「看了都哭了，好感動」、「媽媽的愛與主廚的用心成就了一道最美味的餐點」。

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