國有林租金、權利金緩收至年底 逾2萬名林農適用
林務局今天表示，為降低新冠肺炎疫情對觀光旅遊業及山區林農影響，盡速恢復產業動能，並減輕山區弱勢林農的生活負擔，本年度租金及權利金一律緩收至12月底。
林務局表示，經管國有林地出租供農業使用，本年度租金及分收價金全免，共計免收5249筆租地，2萬多名林農適用。
另外，森林遊樂區或林業文化園區依國產法出租供經營旅館、餐飲及賣店等租金，林務局說，全年應繳租金減收20%，依促參法委外經營案件，109年度當期營收較去年同期減少達15%以上，按其減少比例的2倍減收權利金，依此類推，最高減收100%。
林務局說，租金、權利金緩收及租金減免部分，承租人免提出申請，促參委外經營案件，會主動協助民間機構辦理各項紓困措施。
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