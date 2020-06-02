國有林租金、權利金緩收至年底 逾2萬名林農適用

一般吃牛排時服務生會建議五分熟或七分熟，否則煎得過久易使肉質過老，也就失去牛排的美味精髓了。然而有一位媽媽到高檔牛排館卻堅持外帶全熟牛排，遭廚師拒做，甚至還建議去吃牛肉麵，但後來這位媽媽說的話卻讓主廚默默做了一份全熟牛排給這位媽媽帶走。

2020-06-02 12:06