揭密「五月天最感動歌曲」排行榜！讓你好想盡情大哭一場

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五月最後一天，五月天開啟了「突然好想見到你」線上演唱會，台下沒有觀眾、直播鏡頭前卻有無數的五迷，他們為疫情前線的醫護人員送暖、為等待再相見的歌迷們送愛，短短1個小時的演唱會，少了尖叫聲卻多了許多感動、溫馨和淚水。

五月天走過20個年頭、出過9張專輯，發行過上百首歌，儘管不是五迷，也一定有聽過甚至被感動過的一首歌曲、歌詞或旋律，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在五月天發行過的錄音室專輯中，哪一首是網友心中最感人、最讓人想哭的歌？

image source:FB/五月天 Mayday

《如煙》

『別人寫的歌，是想法。阿信寫的歌，是經歷、看法、心得。』

『花了一首歌時間聆聽人生』

往事「如煙」，長大後回想走過的歲月，這首由阿信填詞、石頭作曲，文學性高且無一句重複歌詞，就像一篇人生故事，寫出人生瞬間都如煙飄散的感慨，生老病死的來時路，那些天真的青澀愛戀、遺憾抓不住的時光，點點滴滴濃縮在歌詞和旋律裡。

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《諾亞方舟》

『當這個世界就要消失，人類的生命盡頭已經預見...』

『2020聽這首真的很感慨』

根據聖經記載，諾亞方舟就像是一艘希望之船，載著人類、活生物躲避災難，2020的全球面臨澳洲森林大火、冠狀病毒肆虐等大事，這首諾亞方舟就像在提醒人們未來是個巨大未知，末日可能就在下一秒，因此活在世上不要留下後悔，就把人生過的完美吧～

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《時光機》

『人啊 總是失去才會成長⋯』



『聽著這首歌，眼淚停不下來。體會到了人生無常，珍惜當下是多麼重要。』

多拉A夢的「時光機」真的可能存在嗎？時間滴答滴答走，每分每秒對每個人都公平的走去，不為誰停留或倒退，這首將近20年的時光機，五月天唱出人們成長的後悔，沒能好好把握的時光，最後只能心傷，沒人能有時光機回到過去、改變人生。



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《星空》

「星空」對你來說是閃亮的、遙遠的還是孤單的？許多人曾說「死去的人會變成天上的一顆星星，不會消失」，《星空》MV拍出小男孩失去媽媽，到處尋找「像媽媽」、「感覺有媽媽」的生活，努力排解一個人的孤單和恐懼，回憶中的那些美好帶著他向前走、成長，就算面對未知未來，也要勇敢向前。

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《人生海海》

『這是我全世界最喜歡的歌沒有之一，在我難過、無助、低落、絕望的時候，它都能徹底的拯救我。』



『絕望的時候聽這首歌真的會流出眼淚......』

面對團員分別要當兵、出國進修等暫離，五月天這首人生海海寫的是團員心聲、寫的是你我面對未來不知道要往哪走的迷惘，最後再給你一個當頭棒喝，我的人生、想要做什麼、想要開心或傷心都我自己決定，歌詞給予許多人鼓勵，就算掌控不住現在，但之後也要相信可以向前走，找回逝去的夢想、找回闖蕩的勇氣。



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《憨人》

『希望，是留給各位「憨人」的。』

『《憨人》這首歌，帶給許多曾遭遇低潮的年輕人很多夢想與希望。』

面對時不我予的低潮，該怎麼度過？憨人說起來在台語裡帶有貶意，但五月天把自己，或是懷有夢想卻沒有背景只能默默打拼的人投射成「憨人」，有音樂、有夢想、有夥伴，憑藉「心上一字敢」努力往前衝，給予許多人莫大鼓勵，這首歌用台語唱聽來也更有台灣人堅韌的精神和勇往直前的衝勁。



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《擁抱》

『希望有一天，這個世界會變得不一樣，不管我喜歡誰都不再奇怪。』



『眷戀青澀的畫面，單純青春的記憶。享受這感覺直到生命終了那一天。』

因為夯劇《想見你》再紅一波的《擁抱》，簡單的和弦是多少人初學吉他的必練歌曲，淺白歌詞卻不一般的心境情緒，又唱哭多少人的心，這首歌也被視為同志神曲之一，早在20年前，五月天就想好好「擁抱」不分性別、不分年齡的各種愛情。



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《溫柔》

『無論風雲陰晴、無論世代交替、無論快樂、無論傷心，五月天依然溫柔守護。』

『一首歌藏著好多回憶、好多故事。』

又一首老歌迴盪在20年後的腦中，五月天的《溫柔》像是青澀初戀，想要花就給你花、想要星星就給你星星，想要離開就給你「自由」；2016年「還你自由版」則是延續《盛夏光年》故事，更多說的是友情、親情，而在2020年的五月天，走過20年歲月，看到更多是人生的溫柔。

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《乾杯》

『為什麼最後一幕大家都笑著，我卻看哭了......』

『看一次掉眼淚一次......希望未來在天堂，可以見到那些已經見不到的人，大家都開開心心的在一起。』

佔滿國高中畢業典禮的《乾杯》，旋律響起、歌詞一下，「會不會有一天，時間真的能倒退，退回你的、我的、回不去的悠悠的歲月」，MV用主觀視角看一生，學生時期的瘋狂、上大學時的青春戀曲、當兵的、出社會的、成家立業到老去，每一個階段總有一群人佔據回憶，等到回頭看人生，就想說一句感謝、想和走過來的自己乾杯，五月天的詞曲搭配感人MV故事，能不哭嗎！



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《轉眼》

『五月天好恐怖，寫這種歌字字像把槍子彈一樣，一發發打進內心，聽著聽著就頭皮發麻。』

『前十年唱的是青春，後十年唱的是人生，二十年來唱的是一生。』

瞬間的轉眼，改變了一個念頭，人生也像高速跑馬燈一般走到最終章，同樣的回首青春、遺憾過去，《轉眼》更有一種人生的無奈，MV同樣從年輕到壯年、老去，就好像走在既定的規劃道路上，某一瞬間的失去，才知道從未珍惜，後悔莫及卻也擋不住死亡的來臨，相同的故事概念，不同階段的五月天歌唱、不同情境的你我聽著，都同樣有觸動，這就是五月天的魅力。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月03日至2020年06月01日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『五月天最感人、最讓人想哭歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



