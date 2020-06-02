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學生暑假搭高鐵返鄉出遊超優惠 五折票明起開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵大學生暑假返鄉五折優惠列車明天起開放購票。聯合報系資料照
高鐵大學生暑假返鄉五折優惠列車明天起開放購票。聯合報系資料照

為迎接歡樂暑假即將到來，台灣高鐵公司特別為學生族群規劃多樣化的專屬優惠。高鐵今宣布，針對大學生暑期返鄉需求，除持續提供原大學生指定車次5折、75折或88折優惠外，另於6月30日（二）至7月6日（一）特別規畫14班「大學生暑假返鄉5折優惠列車」；此外，暑假期間（7月1日8月31日）針對12歲（含）以上國內各級學校在學學生推出「暑期優惠專案」，每周提供385班次適用5折、75折或88折優惠。

高鐵說，更令學生族群心動的優惠，則是暑假期間三人同行購買學生票，如三張票總票價滿2000元（同一筆訂位紀錄）且於訂位時輸入TGo會員帳號，旅行結束後可再獲得指定車次65折標準車廂對號座電子優惠券三張（同行人數多於三人者仍以三張計）。每個會員帳戶每月最高回饋六張。

高鐵表示，上述各項優惠均依照發車前28日售票規定，逐日開放車票預購。其中，「大學生暑假返鄉5折優惠列車」自6月3日（三）凌晨零時起，逐日開放6月30日起的各車次車票預購；而12歲以上在學學生適用的「暑期優惠專案」則自6月4日凌晨零時起，逐日開放7月1日以後的車票預購，敬請學生族群提早規畫行程並購票。

高鐵說，為提供學生族群多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」及「暑期優惠專案」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作的便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，訂位時乘客身份請一律選擇「大學生」，歡迎學生族群多加利用並提早購票。高鐵公司特別提醒大學生乘車時，務必攜帶本人有效的學生證正本以備查驗，12至18歲學生乘車時則請攜帶身分證。

高鐵 大學生 列車

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