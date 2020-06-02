交通部擬放寬癲癇患者考照 每2年換照一次

過去癲癇患者開車導致車禍事故時有所聞，不過近期隨著醫學進步，約有七成的癲癇症患者，可以達到完全控制不發作的成果，日常生活作息與常人無異。為了方便癲癇患者解決日常生活、就業使用自用交通工具的需求。

在經過和專家學者討論，交通部擬修改道路交通安全規則部分條文，放寬罹患癲癇疾病而可控制達二年以上無任何類型癲癇發作， 並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照。

交通部表示，現行法規規定有癲癇者不得考領汽、機車駕照，不過過去曾發生民眾駕車時癲癇症發作導致車禍事故，由於民眾稱考照前沒有癲癇情況，不過卻也讓癲癇症患者駕車議題再度受到討論。

根據交通部最新公告的道路交通安全規則修正條文，擬放寬癲癇患者取得駕照的門檻，也就是只要是2年內未發病，且取得醫師診斷證明書者，就可以考駕照，不過其駕駛執照自發照之日起，每滿二年換發一次。

且駕駛人換照時，需檢具最近三個月內由醫療院所之神經內科、神經外科或兒科且曾參加神經相關專業訓練醫師出具最近二年內未癲癇發作，並加註專科醫師證照號碼之診斷證明書 。

交通部表示，若取得駕駛執照的駕駛人，有癲癇發作情形，或未依該規定辦理定期換照 者，將由公路監理機關逕行公告註銷並追繳。

交通部強調，修正草案案今起預告60日，預告期滿後，將再依各界意見進一步研修後，並將修法草案送行政院審議。