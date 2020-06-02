動白內障手術突想坐起來 他幽閉恐懼症發作

一名67歲的彭姓男子求診中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山，經確診需要做白內障手術，但上了手術檯，點完局部麻醉眼藥水，彭男卻血壓升高、心臟加速，一直說無法呼吸，甚至要坐起來離開手術檯，醫師評估病患應有「幽閉恐懼症」，溝通後決定先不開刀，後來經過麻醉評估，彭男選擇「舒眠無痛靜脈注射麻醉」，再開第二次白內障手術，現在已恢復正常視力。

陳瑩山表示，白內障手術如果是局部滴眼麻醉劑，會先用消毒巾蓋住臉和眼睛，只有手術眼會露出來，有些病患會有心理恐懼。因此，臨床上有3種特殊的族群並不適合局部麻醉。

第一類型患有「幽閉恐懼症」，當病患開刀只露一眼，會突然緊張害怕心跳加速冒冷汗，甚至坐起來，害怕到說不要手術；第二類型是重聽，無法正確聽從醫囑，手術過程會增加風險；第三類型則是失智症，一樣無法和醫師溝通，增加風險。因此，陳瑩山建議，這3種類型白內障患者可採舒眠無痛麻醉，手術時間大約只需20分鐘，安全又恢復快。

麻醉科主任文寄銘指出，全身麻醉需要插管，副作用可能會造成喉頭乾澀或聲音沙啞，對老人家風險高，恢復期也長，而麻醉藥劑量不足可能引起病人躁動，甚至在麻醉中甦醒，對手術過程產生心理及生理上的不利影響。

白內障手術可透過「舒眠無痛麻醉」，加上「麻醉深度腦波偵測儀」及「經鼻高流量潮濕氧」，全程由麻醉師操作，安全度高、完成率高， 風險低，恢復時間短。