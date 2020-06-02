癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

衛福部國健署今公布最新癌症登記報告，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人確診罹癌，新發癌症人數為11萬1684人，較前一年增加5852人。大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首，發生最多的是女性乳癌及大腸癌，但增加比率以早期發現者居多，國健署推估應為癌篩奏效。

2017年國人十大癌症排名與2016年排名稍有變化，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌(含口咽、下咽)、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌，與前一年序位相比較，除其中皮膚癌和胃癌順序互換，其餘序位與2016年相同。

以年齡標準化發生率來看，2017年每10萬人中有305.4人罹癌，較105年增加8.7人，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，因為人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預料仍將持續上升。

據國健署資料分析10大癌症的標準化發生率，除肝癌、口腔癌及胃癌發生率下降，大腸癌、肺癌、女性乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及食道癌發生率都呈現增加趨勢，其中女性乳癌、大腸癌標準化發生率相較2016年增加5.9人及1.6人，為發生人數及發生率增加最多二種癌症。

林莉茹表示，資料分析顯示，2017年女性乳癌及大腸癌增加比率均以0期及1期發現者居多，且據國健署篩檢資料，106年乳癌篩檢數及大腸癌篩檢數相較於105年各增加約4.8萬人及2.2萬人，經篩檢發現乳癌及大腸癌個案數相較前一年各增加800多人及200多人，使兩癌增加率攀升。

男性新發癌症人數為5萬9297人，2017年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口335.7人，較2016年增加5.7人，10大癌症發生率順位與2016年相同。依序為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、膀胱癌、白血病。

女性新發癌症人數為5萬2387人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口281人，較2016年增加11.9人。女性標準化發生率順位與2016年相比較，皮膚癌和子宮頸癌順序互換，2017年皮膚癌居第8名及子宮頸癌居第9名，其餘序位與2016年相同。

2017年癌症發生年齡中位數與2016年同為63歲，部分癌別發生年齡中位數較早，如乳癌為55歲，口腔癌為57歲，食道癌為58歲及甲狀腺癌為50歲，與2016年相比較除其中口腔癌老1歲，其餘與2016年相同。

癌症死亡率連七年下降，林莉茹說，「如今罹癌不等於死亡，應更重視確診後的醫療照顧及回歸社會正常生活。」國健署署長王英偉鼓勵，實踐防癌新生活從預防及篩檢做起，特別在後疫情期間仍要以「自我保護」、「預先準備」、「緊急就醫」，掌握重獲健康契機。