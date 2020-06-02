快訊

振興券定名為「三倍券」！最小面額200元 從7月中用到年底

示威者趁亂洗劫商店、燒毀警車… 紐約市跟進實施宵禁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／即時報導
衛福部國健署今公布最新癌症登記報告，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人確診罹癌，新發癌症人數為11萬1684人，較前一年增加5852人。記者簡浩正／攝影
衛福部國健署今公布最新癌症登記報告，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人確診罹癌，新發癌症人數為11萬1684人，較前一年增加5852人。記者簡浩正／攝影

衛福部國健署今公布最新癌症登記報告，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人確診罹癌，新發癌症人數為11萬1684人，較前一年增加5852人。大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首，發生最多的是女性乳癌及大腸癌，但增加比率以早期發現者居多，國健署推估應為癌篩奏效。

2017年國人十大癌症排名與2016年排名稍有變化，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌(含口咽、下咽)、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌，與前一年序位相比較，除其中皮膚癌和胃癌順序互換，其餘序位與2016年相同。

以年齡標準化發生率來看，2017年每10萬人中有305.4人罹癌，較105年增加8.7人，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，因為人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預料仍將持續上升。

據國健署資料分析10大癌症的標準化發生率，除肝癌、口腔癌及胃癌發生率下降，大腸癌、肺癌、女性乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及食道癌發生率都呈現增加趨勢，其中女性乳癌、大腸癌標準化發生率相較2016年增加5.9人及1.6人，為發生人數及發生率增加最多二種癌症。

林莉茹表示，資料分析顯示，2017年女性乳癌及大腸癌增加比率均以0期及1期發現者居多，且據國健署篩檢資料，106年乳癌篩檢數及大腸癌篩檢數相較於105年各增加約4.8萬人及2.2萬人，經篩檢發現乳癌及大腸癌個案數相較前一年各增加800多人及200多人，使兩癌增加率攀升。

男性新發癌症人數為5萬9297人，2017年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口335.7人，較2016年增加5.7人，10大癌症發生率順位與2016年相同。依序為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、膀胱癌、白血病。

女性新發癌症人數為5萬2387人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口281人，較2016年增加11.9人。女性標準化發生率順位與2016年相比較，皮膚癌和子宮頸癌順序互換，2017年皮膚癌居第8名及子宮頸癌居第9名，其餘序位與2016年相同。

2017年癌症發生年齡中位數與2016年同為63歲，部分癌別發生年齡中位數較早，如乳癌為55歲，口腔癌為57歲，食道癌為58歲及甲狀腺癌為50歲，與2016年相比較除其中口腔癌老1歲，其餘與2016年相同。

癌症死亡率連七年下降，林莉茹說，「如今罹癌不等於死亡，應更重視確診後的醫療照顧及回歸社會正常生活。」國健署署長王英偉鼓勵，實踐防癌新生活從預防及篩檢做起，特別在後疫情期間仍要以「自我保護」、「預先準備」、「緊急就醫」，掌握重獲健康契機。

癌症 大腸癌 乳癌

延伸閱讀

大腸鏡檢查不用怕 苗栗3家醫院補助無痛式

大腸癌篩檢不能等 苗縣贈300名額免費無痛鏡檢

國人普遍缺鈣 國健署推早晚一杯奶補「鈣」

三防線防子宮頸癌 國健署籲女性勿因疫情而忽略定檢

相關新聞

「下流世代」 注定比上一代更貧窮

當世界各國大撒幣，祭出各式紓困方案，也象徵後代子孫將承接難以想像的龐大債務。新冠病毒不僅襲擊人體健康，年輕人也將加速淪為貧困一族。

癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

衛福部國健署今公布最新癌症登記報告，2017年癌症時鐘快轉16秒，每4分42秒就有一人確診罹癌，新發癌症人數為11萬16...

今達36度！花蓮高溫特報 吳德榮：下周一梅雨鋒面抵達

今天天氣晴朗炎熱，中央氣象局提醒，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意，提醒民眾盡量...

曝口罩成本價 杜紫宸與網友賭500片雞排：超過5元的口罩不會活過兩周

6月1日起口罩管制令全面解除，外界擔心沒有政府統一管控，口罩價格將會飆漲；對此，中華大學講座教授杜紫宸在臉書說明口罩不會飆漲的原因，並與爭論的網友豪賭500片雞排，「超過5元的口罩不會生存於市場超過兩周時間」。

一場瘟疫揭露脆弱的產業體質 疫情前後台灣表演藝術產業之數據觀點

自今年初COVID-19疫情席捲全球以來，世界各地表演藝術產業皆遭受重創，紐約百老匯至二○二○年三月十二日便已暫停營業，台灣則在三月五日NSO澳籍音樂家確診案例傳出後，各場館與節目相繼視情況停演或延期，文化部亦在後續提出相關紓困措施。

學生暑假搭高鐵返鄉出遊超優惠 五折票明起開搶

為迎接歡樂暑假即將到來，台灣高鐵公司特別為學生族群規劃多樣化的專屬優惠。高鐵今宣布，針對大學生暑期返鄉需求，除持續提供原...

交通部擬放寬癲癇患者考照 每2年換照一次

過去癲癇患者開車導致車禍事故時有所聞，不過近期隨著醫學進步，約有七成的癲癇症患者，可以達到完全控制不發 作的成果，日常生...

動白內障手術突想坐起來 他幽閉恐懼症發作

一名67歲的彭姓男子求診中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山，經確診需要做白內障手術，但上了手術檯，點完局部麻醉眼藥水...

店打烊不是不想走 他嗑20隻蝦後痛風發作走不動

一名34歲男性平時愛喝手搖飲料及吃海鮮，日前和友人聚餐時狂吃20隻蝦，當大夥準備離開時，他卻突然感到雙腳一陣劇痛且無法站...

大逆轉！區間測速解封 地方依SOP可恢復執法

台61線西濱快速道路彰化段區間測速日前出包，3000多張罰單全數撤銷，車友罵翻，新北市之外的8個縣市宣布停用區間測速。上演一個月的區間測速之亂，在新北市長侯友宜回應要繼續使用後，情勢出現大逆轉，交通部道安會拍板彰化段出包是單一事件，訂出執法系統SOP，地方政府依此規範確認即可恢復執法，但爭議是否就能畫下句點，還有待觀察。

健康你我他／點起蚊香 考生安定劑

西諺有云：「一個人的肉是另一個人的毒藥。」這句話用來形容蚊子是再恰當不過了。蚊子之所以能找到我們，其實是靠著我們呼出二氧...

國中女說話像含滷蛋 舌下粉瘤作怪

嘉義縣國中女學生小芳（化名）因舌頭下方腫脹、舌頭無法伸出，說話像含一顆滷蛋，在嘉義長庚醫院耳鼻喉科就診，經檢查發現，她的...

熱門新聞

口罩開放藥局一再被問 但廠商回覆讓藥局傻眼

統一超商全台門市搶購口罩 2萬5000盒十五分鐘售光

送Switch、iPhone11！首間「純白」藏壽司6月12日開幕

九縣市大雨特報！氣象局：至少下到晚上7、8點

網家PChome 6月3日下午起 限量銷售中衛口罩

男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。