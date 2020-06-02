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店打烊不是不想走 他嗑20隻蝦後痛風發作走不動

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
一名34歲男性平時愛喝手搖飲料及吃海鮮，一次狂吃20隻蝦後，感到雙腳一陣劇痛且無法站立，檢查才知是痛風發作。圖／亞洲大學附屬醫院提供
一名34歲男性平時愛喝手搖飲料及吃海鮮，一次狂吃20隻蝦後，感到雙腳一陣劇痛且無法站立，檢查才知是痛風發作。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名34歲男性平時愛喝手搖飲料及吃海鮮，日前和友人聚餐時狂吃20隻蝦，當大夥準備離開時，他卻突然感到雙腳一陣劇痛且無法站立，只得原地苦坐，直到店家打烊，才勉強忍痛離開。隔天到醫院檢查，確診為痛風，經藥物治療並調整飲食4個月，尿酸值才恢復標準。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主任周哲毅表示，痛風是一種急性疾病，正常狀況下尿酸會於血液中分解，經過腎臟和腸胃道排出體外，但若攝取過多高普林的食物、身體新陳代謝增加，或腎臟功能變差，使尿酸不易排泄時，都會使尿酸於血液內不斷累積，繼而形成尿酸鹽結晶堆集於關節腔內，使關節發炎腫脹，嚴重時更會使關節變形。

他說，痛風好發於30至50歲的男性，或是停經後的女性，通常在半夜或清晨時發生，患者會於睡夢中感到關節突然劇痛，此時關節會變得紅、腫、熱、痛，通常要過一段時間才會逐漸消退。

周哲毅指出，造成尿酸偏高的原因包括遺傳、慢性腎臟病、大量食用含普林食物，和服用利尿劑、抗排斥藥物的患者，除了調整飲食外，有些患者會透過提升運動量，試圖讓尿酸值下降，但若高尿酸血症患者在運動過程中，沒有攝取足夠水份，很容易因脫水反而增加疾病發生的風險，不可不慎。

他提醒，痛風患者平時應多喝水、減少食用含糖飲料、醬料，節制攝取紅肉、內臟、海鮮、酒精等高普林食物，良好控制體重，並配合醫囑按時服藥，當尿酸值下降且穩定一段時間後，由醫師評估是否減少藥量，才能確保尿酸值維持穩定，避免痛風再度發作。

患者 痛風 手搖飲料

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