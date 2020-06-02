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今達36度！花蓮高溫特報 吳德榮：下周一梅雨鋒面抵達

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天天氣晴朗炎熱，中央氣象局提醒，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖／中央氣象局提供
今天天氣晴朗炎熱，中央氣象局提醒，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。圖／中央氣象局提供

今天天氣晴朗炎熱，中央氣象局提醒，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意，提醒民眾盡量避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北台灣今凌晨，有對流雲被激發，帶來局部性陣雨或雷雨(右圖)；主要機制是原在北部海面的強對流胞所產生的「密度流」(density current)，舉升北台灣不穩定大氣、激發出新的對流胞。而在北台灣連續兩天(昨晨及今晨)皆發生類似的現象，是非常罕見的。

吳德榮也說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，本周(2至6日)「滯留鋒」在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫約35、36度、「炎熱如夏」的天氣，應注意防曬、防中暑。

至於梅雨季第3波鋒面何時抵達？吳德榮表示，不同模式模擬抵達的時間漸趨一致，大約在下周一(8日)，至於結構及對台影響程度，還需要持續觀察。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，今(2)日各地多雲時晴，午後對流在山區發展，部分(台北、新北及宜蘭)平地有受到影響的機率。白天熱、紫外線強。氣溫部分，北部24至35度、中部24至36、南部24至36度、東部23至36度。

吳德榮說，明日至周五(3至5日)低層水氣減少、大氣更穩定，各地晴朗炎熱，最高溫將升至36度以上，要注意防曬、防中暑；午後局部短暫陣雨的機率，僅侷限在部分山區。

吳德榮指出，周六(6日)各地多雲時晴、持續偏熱；西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫降雨的機率。下周日(7日)鋒面接近，大氣不穩定，西半部有局部陣雨或雷雨的機率。下周一(8日)鋒面抵達。帶來陣雨或雷雨的機率，氣溫降、天氣轉涼。

吳德榮 防曬 高溫 天氣動態

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