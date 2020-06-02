區間測速解封 照SOP可恢復執法

台六十一線西濱快速道路彰化段區間測速出包，導致新北市以外的八個縣市宣布停用，但交通部道安會日前拍板彰化段出包屬單一事件，訂出執法ＳＯＰ，要求地方政府依此規範即可恢復執法；記者取得的資料，對時、偵錯、除錯的ＳＯＰ幾乎是以新北市為範本。

交通部道安會報執行秘書謝銘鴻說，五月十五日召開專家學者會議，確認系統是否正常的ＳＯＰ機制。針對車友批評區間測速設備沒經過國家檢驗應停用，謝銘鴻強調將區間測速納為法定度量衡器是全球首例，要花一年來開發檢測系統，這段期間不能有執法空窗期，只要系統正確無誤，還是能持續執法。

謝銘鴻指出，彰化出錯是個案，當天系統故障無法運作，開出的單子時間都有問題，改正後就沒事了，ＳＯＰ加強自我偵測功能，系統故障時要有警示能力，警察也要每天去檢查，只要時間有誤差，就把那段時間的罰單剔除，全國一體適用。

謝銘鴻說，區間測速不會隨意亂設，易肇事或危險路段才會設置，通常是長隧道、長下坡、彎道或是市區常發生事故的路段，例如北宜、台三線常見飆車族，吵得居民受不了，政府能不管嗎？台中向上路下坡路段被稱為死亡道路，一天到晚發生事故，設置區間測速後車禍少了一半。

消基會交通組副召集人李克聰表示，道安會訂出的ＳＯＰ應要求各縣市政府嚴格執行，至於ＳＯＰ裡有每季實車測試，應該在恢復上路前要先執行一遍，公信力才會增加。

不過立委邱顯智說，拿一個沒有法律根據的區間測速處罰人民，是對人民權利的過度干預，應懸崖勒馬、馬上停止，標檢局也同意放入度量衡考慮，只是需要一點時間，為何不等標檢局訂出辦法再執行？現在急著恢復，以後申訴案件恐怕會很多。

今年四月，台六十一線西濱快速道路彰化段區間測速設備被發現瑕疵，撤銷啟用後開出的三六二七張罰單。立委要求全台區間測速暫停執法，等標檢局訂出檢測標準、交通部訂出執法ＳＯＰ再上路，已實施區間測速的九縣市十八路段，除新北市四個路段，其他路段全暫停使用，正在建置的設備也轉趨觀望。

另外，公共政策網路參與平台有人提案要求全面廢止區間測速，但行政院協作會議認為有存在必要。新北市長侯友宜日前在新北道安會報後也指出，新北區間測速校準及除錯系統均無異常，且未被申訴，區間測速要繼續使用。