老少都需補鈣 最好早晚一杯奶

昨天是世界牛奶日。衛福部國健署表示，乳品的鈣質吸收率佳，適時補充牛奶提供醣類和蛋白質相當重要；研究顯示，約八成國人乳品攝取不足，而蛋白質、鈣質是肌肉和骨骼生長的重要原料。

衛福部國健署長王英偉建議，無論是處於生長期的孩子或愛運動的青壯年、年長族群，每日早晚可喝一杯奶，或攝取乳製品，來增加鈣質攝取。

國健署社區健康組長羅素英表示，據2013至2016年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，國小至75歲以上老年人等五族群中，高達八成的國人每日乳品類攝取不足一份，7歲以上的國人鈣質攝取量僅達建議量的30至50%。

羅素英說，牛奶富含鈣質，還有優質的蛋白質、醣類、脂肪及維生素A、維生素B2等，營養豐富。如處於生長期的孩子，蛋白質、鈣質是肌肉和骨骼生長的重要原料；青壯年在運動後喝一杯乳品，可提供肌肉修復所需的蛋白質和醣類；年長者或長青族，適度的身體活動和補充乳品，則有助預防肌少症。

職棒球星林智勝表示，小時候球隊會補充牛奶，現在一天至少喝兩杯牛奶，以維持好狀態。他也讓自己的龍鳳胎小孩每天喝牛奶，來促進成長發育。

營養師楊哲雄表示，即便每天早晚一杯、共500毫升的牛奶，也才滿足一天鈣質需求量1000毫克的一半，所以飲食也要補充其他像是起司等乳製品。有乳糖不耐的民眾，建議可逐量增加奶量或選用優酪乳、起司等代替；吃素的民眾可以選擇豆製品、深色蔬菜來補充鈣質。

農委會畜牧處王忠恕副處長表示，鈣質的好處多，老人要補鈣，才不會骨質疏鬆，年輕人也須補鈣，才能成長發育。台灣的酪農業已發展40多年，台灣鮮奶是百分百自產，每年總產量40萬噸，包含品管也都有做檢驗，安全、沒藥物殘留。