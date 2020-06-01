高齡化及運動風氣盛 骨科醫院院長傳授不開刀保健法

因應高齡化及運動風氣盛行，骨科患者需要更精準的醫療，北巿景美綜合醫院轉型為骨科專科醫院，由前三總骨科主任莊仕勇擔任執行院長。莊仕勇表示，因脊椎、關節、骨鬆導致的骨科問題，嚴重影響生活品質，期待透過專科衛教與治療，協助患者解決問題。

莊仕勇專精骨科微創手術，累計人工關節手術6000多例、微創脊椎手術約4000多件。他指出，國內骨科專科醫師並不多，北巿大型醫院林立，醫師多集中在大醫院骨科，但大醫院骨科分很多次專科，在人力有限的情況下，很多醫師要跨領域，很難專注於特定手術，景美醫院將人力、物力集中投入脊椎及骨關節微創手術。

但手術並非治療唯一的選擇。莊仕勇表示，關節退化是許多人面臨的問題，透過人工關節置換手術，可以協助患者恢復活動力，但在決定要手術之前，將對患者進行評估與衛教，視患者狀況給予建議，例如患者的退化程度若處於早期階段，可先減輕負重或進行注射治療等。

至於脊椎手術，莊仕勇表示，臨床常見椎間盤突出或骨刺造成神經壓迫，因此動手術的患者約八至九成是老年人；骨鬆帶來的問題也不容忽視，尤其是脊椎壓迫性骨折，或是一不小心跌倒或閃到而造成的骨折，這些都需要專業診斷與治療。

景美綜合醫院成立逾40年，全院有114張病床，過去以收治需呼吸治療的慢性病患為主，隨著醫療趨向精準化及專業分工，以及社會變遷對骨科手術的需求急速增加，該院耗時3年，轉型為北部首家骨科專科醫院，預計7月1日起收治骨科手術病患。