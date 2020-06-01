口罩解禁回歸自由買賣 藥師：價格「回不去了」

口罩禁令六月一日起解除，四大超商及寶雅、家樂福等量販店都開始上架買賣，高雄各社區健保藥局依仍持續實名制販售，除賣「國家隊口罩」，也賣其他廠牌，民眾即起買口罩管道暢通，不必再大排長龍，不過高雄市藥師公會理事長施坤鎮說，外科口罩一個五塊錢應是最低價，回不去以往一個二、三元的時代了。

今天是口罩解禁首日，各賣場及量販通路全面鋪貨，民眾不必像疫期爆發初期，買個口罩得到藥局至少排隊一個小時。

高雄市人禾藥局負責人湯金獅說，社區健保藥局疫情期間投入口罩實名制販售工作，四個月賣逾十萬片，工作量爆增五倍，不過也因此讓民眾可以五塊錢銅板買到平價口罩，免於恐慌，同時也穩定口罩市價，沒因疫情發燒而胡亂哄抬，在疫情後期，藥局口罩供應量充足，民眾不用排隊，隨來隨買。

因應口罩解禁，家樂福共準備一萬八千包醫療級口罩在全台各量販店開賣！一般醫療口罩五入裝賣七十九元，小顏專用的七個六十九元，平均一個口罩日到十六元不等。由於數量有限，採每人限購一包，並未形成搶購潮。

高雄市藥師公會理事長施坤鎮表示，口罩回復自由買賣，價格上揚是必然的，但民眾到社區健保藥局採實名制購買外科口罩，一個仍只賣五塊錢，民眾仍可善用，以備不時之需。

「五塊錢算是最低價了」施坤鎮說，口罩回復市場機制後，需視進貨的成本再加計營運所需的利潤，絕不可能再賣像實名制的價錢，且防疫期間，口罩製造廠進購的不織布成本翻漲好幾倍，國外的訂單也都在排隊，口罩的價錢不可能回去以前一個二、三元的時代，民眾別再存有幻想。