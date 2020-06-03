小朋友吃的開心 媽媽又放心的零食新選擇?

聯合報 / 記者陳睿中 報導

對於每日飲食，現代人不只追求美味、心靈療癒，更重視吃下肚的健康！由樂事所推出的「自然滋味」洋芋片，由新鮮馬鈴薯製作，已經是許多民眾的零食新寵。而且無添加味精、無人工色素、無人工防腐劑，讓身為健康守門員的媽媽可以安心購買。樂事自然滋味將在6月推出「佐賀御燒海苔」、「羅勒青醬嫩雞」兩款新口味，讓全家人享受不一樣的美味！

樂事自然滋味嚴選新鮮馬鈴薯製作，無添加味精、人工防腐劑、人工色素等成份。 圖／樂事 提供
樂事自然滋味嚴選新鮮馬鈴薯製作，無添加味精、人工防腐劑、人工色素等成份。 圖／樂事 提供

「如何讓孩子吃得開心、媽媽又放心？」一直是件苦惱的問題。食品大廠樂事了解媽媽的用心良苦，特別打造出「自然滋味」系列，嚴選新鮮馬鈴薯製作，無添加味精、無人工防腐劑、無人工色素，讓媽媽買得放心、小朋友吃得開心，乃是最適合闔家共享歡樂時光的零食選擇。尤其樂事「自然滋味」薄脆的口感與清爽不死鹹的可口滋味，更是防疫居家期間，慰藉心靈的必備零食！

高人氣的海鹽口味之外，自然滋味6月新推出「佐賀御燒海苔」、「羅勒青醬嫩雞」2款口味。大人與小孩都喜歡的「佐賀御燒海苔」，有著迷人雅緻的海苔香氣，令人忍不住一口接一口；「羅勒青醬嫩雞」則是藉由羅勒特有的香氣，加上薄脆的餅片，勾勒出多層次的幸福感。兩款均於全台各大通路販售，方便媽媽隨時為孩子與家人們增添口味新變化！

這陣子大家肯定悶壞了，等不及出門透透氣、曬小孩了嗎?樂事自然滋味特別推出「野餐驚喜箱」，內含有帳篷、充氣沙發、地墊以及樂事自然滋味洋芋片等野餐必備物件，讓家長可以輕鬆一袋拎著馬上帶小孩出門野餐，在自然的環境下，一同品嚐自然滋味、共度歡樂的親子時光！只要參與樂事facebook粉絲團互動活動，就有機會免費獲得。詳細活動辦法請上樂事粉絲團：https://www.facebook.com/LaysTW/

樂事自然滋味「野餐驚喜箱」，內含野餐必備物品，方便家庭出遊野餐。 圖／樂事 提供
樂事自然滋味「野餐驚喜箱」，內含野餐必備物品，方便家庭出遊野餐。 圖／樂事 提供

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