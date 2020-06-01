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口罩開放藥局一再被問 但廠商回覆讓藥局傻眼

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
許多藥局今天都接到民眾要買口罩的詢問。圖／台南市藥師公會提供
許多藥局今天都接到民眾要買口罩的詢問。圖／台南市藥師公會提供

今天起口罩開放自由買賣，但不少通路反映「根本叫不到口罩可以賣」，甚至有廠商直接告知「外銷優先」、「10月前台灣可能都不會有貨賣」，讓通路也傻眼，台南市藥師公會理事長吳振名表示，既然國內口罩數量足夠，建議實名制可以增量，讓不夠用的人可以多買，不必到處詢問，夠用的民眾也可以儲備下一波疫情使用。

吳振名表示，在口罩國家隊的協助下，台灣目前的口罩日產量已足夠使用，甚至有3億個庫存，既然如此建議目前實名制兩周買9個可以增量，一方面藥局在出售時不會「9個45元」，還要準備很多零錢，另方面也讓不夠用的人可以買多一些。

例如一名目前正在接受化療的民眾，因為臉上化膿，口罩很容易弄髒，一天至少要用到2-3個口罩，但之前實名制的口罩根本不夠用，吳振名表示，對於這樣的民眾都會協助拿自己或家人的健保卡購買實名制口罩提供。

他表示，政府現在要找倉庫存放口罩，乾脆開放民眾實名制增量，民眾就會存起來，全民一起做倉庫。

另外，今天也有許多人向藥局詢問「是不是有口罩可以買」，吳振名表示，今天至少有20多位民眾詢問要買口罩，有的是自用，有的是要寄到加拿大、美國給親友，但藥局根本沒有口罩可以另外賣。

一位南部的醫療器材盤商表示，接到很多藥局等通路的詢問，但根本不敢接單，因為口罩廠商根本沒有告知什麼時候有貨，萬一接單到時出不了貨，又會挨罵。

另一名盤商則表示，在口罩被全面徵收之前的訂單，廠商到現在都還沒有出貨，更不要說是最近新的訂單，有的廠商挑明了說外銷價格比較好，要等外銷的價格下來，才有可能供應國內通知，「至少要到10月以後吧」，萬一10月又有新一波疫情，口罩再被徵用，根本就很難有口罩可以自由買賣。

而家樂福則表示，目前架上販售的口罩是在疫情之前就已採購放在倉庫裡的，因為口罩實名制，賣場不能賣才會留到現在，但因為數量不多，可能很快就會賣完。

口罩 疫情 健保卡

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