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口罩銷售解禁 但藥局通路沒貨！
口罩管制禁令今起全面解除，但台中市民今到藥局詢問得到的答案都是：「沒有貨，也不知道價錢！」藥師猜測貨都被大賣場和超商包了，或是已被外銷優先售出了，還有人說大概得等上3個月。
台中市藥師公會理事長蕭彰銘說，民眾知道口罩解禁，今上午起陸續有人上門來問，多半都是想買適合小孩用的，大人則是想要不同的顏色，好換換心情；目前僅實名制有貨，「這條線不會斷」。
中國醫藥大學附設醫院旁的瑞昌藥局人員說，目前沒有貨，何時有貨和多少錢都不知道，要買請到大賣場或超商預訂，另則是實名制有貨。
太原路熊藥局林姓藥師說，要買得親自到藥局預訂，價錢每盒250元到450元不等，和口罩的品牌、品質都有關係，就像手機有不同品牌一樣，大概月中才能到貨。
另名鄭姓藥師則說，如果要的貨量大，目前下訂，大概得要等3個月，因為國外需求很大。
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