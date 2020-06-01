口罩6月1日起不再藥局限購 台東藥師：回歸市場機制

隨著國內新冠疫情趨緩，國內已連續50天無本土病例，中央疫情指揮中心也解除口罩禁令，不再只限藥局能賣口罩，從今天起超商、量販店、藥妝店都可加入販售行列，台東地區有藥師表示，未來除以健保卡實名制購買口罩維持每片5元，民眾要私下多買口罩，價格就由市場機制決定。

陳姓藥師說，口罩販售解禁後，藥局會供應一定比例的實名制口罩，因來源是政府提供，維持每片5元，一樣須持健保卡刷卡購買，14天限購9片45元，至於各藥局透過管道向口罩生產廠商訂貨，取得的口罩，由各藥局依市場機制自訂價格。

陳姓藥師表示，目前國內口罩還是有一部分被政府徵用，廠商生產不及，很難訂到貨，廠商給他的貨不多，為求公平，他採取的銷售方式是民眾須搭配實名制，可再加購一包5片29元，即民眾要拿健保卡刷卡購買14天9片45元，每片是5元，另加購的5片29元，每片是5.8元。

他指出，未來口罩價格會由市場供需機制決定，若是國內疫情持續緩和，民眾對口罩的需求降低，口罩價格自然也會跟著降低。