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6月桶裝瓦斯「凍跌」 天然氣調降每戶平均少付32元
中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，6月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格不調整；國內天然氣價格2日起平均調降10.24%，以家庭用戶平均用量計算，每月減少約25.8至38.7元。
中油表示，液化石油氣類價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；6月份液化石油氣每公斤應調降0.6元，但因先前配合政府政策及減輕民眾負擔，累計吸收金額達每公斤5.3元，因此本月價格不予調整，先回補部分吸收金額每公斤0.6元；尚未回補的吸收金額每公斤4.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。
國內天然氣價格部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，自2日起平均調降10.24%，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調降0.86元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約25.8至38.7元。
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