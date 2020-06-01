6月桶裝瓦斯「凍跌」 天然氣調降每戶平均少付32元

新冠病毒導致各大活動停擺，黃致凱家中的「生態劇場」卻一天也沒閒下來。從小他就喜歡花草蟲蟻，甚至在路上看到喜歡的，就撿回家養，女兒受他影響，養著烏龜、倉鼠，竟然把馬陸也帶回家，而且就養在黃致凱的書桌下方！

2020-06-01 17:15