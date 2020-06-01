端午刮刮樂來了 總獎金逾10億元

隨著新冠肺炎疫情趨緩，各種管制政策陸續鬆綁，後疫情時代的防疫新生活即將展開。台彩公司今（1）日宣布，適逢端午節即將來臨，將於明天推出2款全新刮刮樂「金好中」及「黃金滿屋」，每張售價均為200元，2款新品總獎項超過338萬個，總獎金逾10億元。

依照台彩公布，新款刮刮樂「金好中」，每張售價200元，頭獎以農曆五月五日端午節為概念，設計55個55萬元，總中獎率50.11%，等於平均兩張就會有一張中獎。因應去年12月起，彩券中獎免稅門檻提高到5000元，特別規劃超過3200個3000元獎項，中獎免扣稅、更有感。票面上印有與「中」具諧音的可愛討喜擬人化粽子、以「中」為設計的御守及代表好運的金粽。遊戲玩法多元，包含「刮六中三」、「刮三中三」、「對幸運符號」及「一刮即中」，從票面設計到遊戲玩法都充滿好兆頭。

另一款刮刮樂「黃金滿屋」，採用最受民眾喜愛的益智延長型玩法，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元。票面設計以成堆金塊塞滿房子、滿到溢出來為概念。共有8局遊戲，刮開「您的號碼」區有15個號碼，若任一局號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局之獎金，每局遊戲有不同的號碼個數，對應不同的中獎金額。且首次設計2500元獎項的遊戲，還特別規劃了超過8100個5,000元，都是彩券中獎課稅門檻從2000元提高到5000元新制上路後的免扣稅獎項。