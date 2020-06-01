快訊

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

遭爆享特權！陳明文之子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩開放自由買賣 藥師：民眾不知道與實名制並行

聯合報 / 記者劉星君陳弘逸／屏東即時報導
藥局仍販售口罩。記者陳弘逸／攝影
藥局仍販售口罩。記者陳弘逸／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布即日起正式可開放口罩自由買賣。屏東縣一名張姓藥師說，雖然開放口罩可以自由買賣，但許多民眾不知道與「實名制」並行，民眾到藥局買口罩，最多人詢問「要買一盒」，但廠商都不敢確定可以供貨時間。

屏東這名張姓藥師說，民眾不清楚口罩實名制與到賣場購買其實是同步，民眾看到新聞只看到「可以自由購買」，到藥局詢問，以為自由購買，大家都說「要買一盒」，藥師再仔細解說，民眾才知道原來實名制還是可以買口罩。

張姓藥師說，尤其長輩們，不知道是同步進行。另外，藥局實名制口罩，由中央配送，根據口罩庫存量，決定當天要不要配送，但口罩速度有時賣得快，有時賣得慢，數量不好掌握。

屏東一家7-11朱姓店員說，全台7-11只提供2萬5千個口罩給民眾買，採預約制，口罩約6天才會到貨，至於個別門市能獲得多少口罩，數量仍不確定。

屏東縣全家邱姓店員說，目前收到通知，只知道明天會開始販賣，至於各門市實際數量為何，仍要看當天到貨狀況，若民眾有緊迫需求，可先至藥局購買。

屏東縣政府衛生局指出，民眾買口罩目前管道多元且，衛生所從6月1日起周一至周五維持販賣口罩，周六日休息。

口罩 屏東縣政府 衛生所

延伸閱讀

口罩開放藥師建議勿急搶購 後面價格或許「更漂亮 」

口罩管制6月解禁 寶雅、愛買、家樂福加入販售行列

口罩銷售解禁 韓國瑜頒感謝狀慰勉藥局辛勞

涉以3倍價格轉售口罩 日大阪男子遭警函送

相關新聞

夏月電價起跑 每戶每月電費平均增加約410元

夏月電價今（1）日起跑，台電表示，民眾因增加冷氣空調用電，每月每戶平均用電增加約40%，因而易有感電費增加，不過全國仍有...

口罩管制6月解禁 寶雅、愛買、家樂福加入販售行列

因國內疫情穩定、口罩庫存充足，政府宣布6月1日起口罩管制禁令解除，開放國內口罩品牌自由買賣。生活量販通路也紛紛宣布加入販...

對流旺盛15縣市大雨特報 慎防雷擊、溪水暴漲

中央氣象局中午12時05分針對15縣市發布大雨特報。受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天台灣各地山區及大台北、...

【罩住新生活1】「罩不離口」已變日常 跑步口罩、涼感材質成新商機

長達4個月的口罩買賣管制今天解禁，醫界、教師等專業人士都認為，基於健康風險意識，室內「罩不離口」的日子將成往後的日常，大家要想的是如何與口罩友善共存。已有業者正在研發涼感材質、可以戴著跑步等功能性口罩，迎接後疫情時代的口罩新生活。

端午刮刮樂來了　總獎金逾10億元

隨著新冠肺炎疫情趨緩，各種管制政策陸續鬆綁，後疫情時代的防疫新生活即將展開。台彩公司今（1）日宣布，適逢端午節即將來臨，...

統一超商全台門市搶購口罩 2萬5000盒十五分鐘售光

口罩販售解禁，國內四大超商系統加入販售口罩行列，其中統一超商今天下午3點開放全台5655間門市預售2萬5000盒口罩，每...

口罩開放自由買賣 藥師：民眾不知道與實名制並行

中央流行疫情指揮中心宣布即日起正式可開放口罩自由買賣。屏東縣一名張姓藥師說，雖然開放口罩可以自由買賣，但許多民眾不知道與...

桃捷進駐PChome 再釋出LED立體彩繪列車票卡限量搶購

桃園捷運公司日前推出討喜兼具實用及紀念性的「LED立體列車造型票卡-2.0彩繪列車版」，首波限量2千個即將完售，這次為慶...

口罩開放藥師建議勿急搶購 後面價格或許「更漂亮 」

國內新冠疫情趨緩、口罩庫存充足，政府宣布6月1日起口罩管制禁令解除，原協助政府賣口罩的地方藥局，坦言4月中旬後就沒這麼忙...

成大高齡醫療照護中心今揭牌 提供一站式服務

成大醫院「高齡醫療照護中心」今天揭牌，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老...

夏月電價今上路 能源局教你省荷包撇步

台電夏月電價今天上路，以去年夏季用電推估，一般家庭平均電價將較非夏月多新台幣410元。能源局呼籲民眾在夏月期間落實「一看...

代駕新規今上路 喝醉須意識清楚者陪同

在政府持續推動「酒駕零容忍」、「禁止酒駕」之交通安全目標下，民眾酒後代駕需求增加。為維護消費者及提供代客駕車服務業者雙方...

熱門新聞

口罩禁令今解除！四大超商盒裝販售時間、價格一次看

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

一張圖看一周天氣！到周五各地熱飆35度 周六起水氣增

中國爆發「虹彩病毒」 嘉縣初步檢驗蝦場無感染

最後一夜 5萬人大雨中送別敦南誠品

6月1日口罩解禁 通路口罩大戰開打這家口罩一片低於5元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。