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口罩開放自由買賣 藥師：民眾不知道與實名制並行
中央流行疫情指揮中心宣布即日起正式可開放口罩自由買賣。屏東縣一名張姓藥師說，雖然開放口罩可以自由買賣，但許多民眾不知道與「實名制」並行，民眾到藥局買口罩，最多人詢問「要買一盒」，但廠商都不敢確定可以供貨時間。
屏東這名張姓藥師說，民眾不清楚口罩實名制與到賣場購買其實是同步，民眾看到新聞只看到「可以自由購買」，到藥局詢問，以為自由購買，大家都說「要買一盒」，藥師再仔細解說，民眾才知道原來實名制還是可以買口罩。
張姓藥師說，尤其長輩們，不知道是同步進行。另外，藥局實名制口罩，由中央配送，根據口罩庫存量，決定當天要不要配送，但口罩速度有時賣得快，有時賣得慢，數量不好掌握。
屏東一家7-11朱姓店員說，全台7-11只提供2萬5千個口罩給民眾買，採預約制，口罩約6天才會到貨，至於個別門市能獲得多少口罩，數量仍不確定。
屏東縣全家邱姓店員說，目前收到通知，只知道明天會開始販賣，至於各門市實際數量為何，仍要看當天到貨狀況，若民眾有緊迫需求，可先至藥局購買。
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