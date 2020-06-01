桃捷進駐PChome 再釋出LED立體彩繪列車票卡限量搶購

桃園捷運公司日前推出討喜兼具實用及紀念性的「LED立體列車造型票卡-2.0彩繪列車版」，首波限量2千個即將完售，這次為慶祝進駐PChome商店街，將於6月3日中午12點，於PChome桃園捷運商品館，釋出最後各500個京成電鐵、南海電鐵、客家花布LED立體彩繪列車造型票，提醒民眾不要錯過。

為開拓創新商機，桃捷公司再攜手iPASS一卡通，將LED立體列車票卡升級「彩繪列車版」，延續立體列車票卡超酷炫設計，列車車頭燈只要儲值或感應票閘門就會發光，且附上鑰匙環，相當討喜。

票卡外觀分別有4款彩繪列車版面，包括超Q萌的吉祥物ㄚ桃園哥彩繪列車款、南海電鐵款集結南海電鐵特急「Rapi:t」藍武士號、道頓掘及大阪城等元素、京成電鐵款取用京成電鐵skyliner列車圖象，還有東京景點富士山、東京鐵塔等、客家花布款為桃園在地特色，以牡丹花、桐花及桃花為元素。這次加碼將釋出3款分別為京成電鐵、南海電鐵及客家花布，各500個限量票卡。