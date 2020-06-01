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口罩開放藥師建議勿急搶購 後面價格或許「更漂亮 」
國內新冠疫情趨緩、口罩庫存充足，政府宣布6月1日起口罩管制禁令解除，原協助政府賣口罩的地方藥局，坦言4月中旬後就沒這麼忙了，但目前各藥局口罩進貨有限，只能照健保局提供數量販賣，若民眾對口罩需求不是很急，不須跟風搶購，後面價格或許會「更漂亮」。
今天是國內口罩開放販售首日，除了四大超商，許多生活量販通路也紛紛宣布販售盒裝口罩，提供消費者更多選擇，但疫情期間最忙碌的藥局反而「靜悄悄」。
「藥局採實名制！」嘉義市藥師公會理事長陳煌銘表示，大型連鎖藥妝店或許有通路，一般藥局仍依照健保局提供每2週9片實名制方式販售，而且原本口罩數量可能都還沒有賣完，暫時無法整盒販售。
嘉義市弘安藥局負責人陳俊男說明，防疫期間各地藥師工作量都加倍，每次口罩政策調整，口罩數增加、包裝都增加許多前置作業時間，每天都忙包裝口罩、販售口罩，但4月中旬政府開放網路採購，加上疫情趨緩買口罩的人就變少了。
他說，四大超商及量販店每次採購數量大，才能夠盒裝販售，一般藥局採購數量有限，只能先照健保局舊有通路以實名制數量販售，但現在疫情已趨緩丶口罩才剛開放，建議消費者若不急可以再等等，不需跟著搶購囤積，口罩市場貨源足夠後，價格或許會更漂亮。
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