成大高齡醫療照護中心今揭牌 提供一站式服務

成大醫院「高齡醫療照護中心」今天揭牌，該中心藉由整合院內外高齡照護相關的跨專業資源，提供周全性老年醫學評估，也為未來的老人醫院熱身。

設於門診大樓3樓高齡醫學部門診旁的高齡醫療照護中心，在掛號服務櫃台配備有大字體的掛號儀表板、電子血壓計及電動身高體重測定儀。內部設有衰弱肌少症及跌倒風險評估檢測區，以現代化儀器設備檢測四肢肌肉及脂肪含量等身體組成、電子握力計檢測雙手握力，及方便坐輪椅高齡者量測體重之輪椅體重計。

此外，由跨專業的高齡醫事人員提供的高齡諮詢門診，有周全性老年醫學評估、門診整合照顧諮詢及高齡藥師諮詢等完整服務。

高齡醫學部主任盧豐華表示，台灣人口結構快速老化，高齡長輩常因多重疾病、疾病症狀表現不典型、疾病間的交互影響、多重用藥、看多科醫師、跌倒及功能退化的失能衰弱等問題，進而降低自尊與生活品質，並顯著增加死亡的風險及健保資源的頻繁使用，亟需有周全老年健康評估、衰弱肌少症的評估及跨專業合作照護，因此推動設立高齡醫療照護中風。

現場安排有高齡個案管理師及運動指導員，分別示範周全性老年醫學評估、高齡體適能，與肌少症及跌倒風險檢測示範，同時說明身體組成成分的檢測，讓與會者了解成大醫院高齡醫學部提供的高品質高齡醫療周全性照護服務，也為成大醫院未來老人醫院服務熱身。