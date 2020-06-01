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夏月電價今起跑 台電：近400萬戶不受影響

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
夏季電價級距。圖／台電提供
夏季電價級距。圖／台電提供

夏月電價今（1）日起跑，台電表示，夏季到來，民眾因增加冷氣空調用電，每月每戶平均用電增加約40%，也因此每月電費平均增加約410元，不過全國仍有近400萬戶因用電較少完全不受影響。

夏季用電屢創歷史新高，因應夏季高用電，台電每年6至9月仿效國際間美、日、英等電業，循例推動夏月電價制度引導節電，自1989年實施至今已超過30年。

台電說明，我國去年每戶平均每月用電量約326度，在非夏月期間每戶平均月電量是287度，到了夏季6至9月因為氣溫上升而致月用電量也增加至404度。相較於非夏月期間用電量明顯高出40%，約117度，也因而每月電費平均增加約410元，其中304元、74%來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅106元。

台電強調，每個月用電120度以上(一期兩個月用電240度)才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國376萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響，另有超過500萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價期間每度受影響幅度為0.28元。主要受影響為每月用電超過1000度的用戶，約佔整體用戶比例2.3%。

為鼓勵民眾節電，台電持續推動節電獎勵活動，民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電量只要比自己去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限。過去曾登錄即永久適用，不用重複登錄。

台電指出，台灣能源有高達98%來自進口，每一度電都很寶貴，確保穩定供電與全民節電同等重要。因此，鼓勵節電的夏月電價，與因應疫情推出的電費減免紓困措施不同且無關；針對紓困部分，截至5月31日止，台電已協助超過45萬戶受疫情影響的用戶，減免超過23億元電費，台電更預計整體減免金額可上看200億元。

夏月與非夏月電價差異。圖／台電提供
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台電 節電 電價

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