防疫要兼顧觀光 產學籲入國際旅盟

「台灣防疫做得好，觀光也要趕快發展，才能與國際接軌不落後！」1日在民進黨立委何志偉舉辦的「國際旅遊聯盟」座談會上，台大醫院醫生李秉穎呼籲政府，要加速開放國旅，並與疫情和緩、資訊公開的國家組成旅遊聯盟，兼顧防疫與觀光；台經院研究員盧俊偉則希望政府趁機思考增加台灣旅遊的附加價值。北市旅館公會理事長韋建華敦促政府，儘速公布防疫旅遊標準。疫情中心發言人莊人祥也表示會儘快與外交部、交通部討論。

穩固國旅體質

李秉穎說，以台灣目前疫情來看，國內旅遊是非常安全的，他呼籲政府要更快開放國內旅遊。現在主要風險是出國與未來的境外觀光客。以商務旅遊為例，雖然有5天檢疫期，但對病毒潛伏來說還是太短，如果有漏網之魚，染疫風險將大幅提升，因此是否要在來台前設限，這都是政府未來開放國際旅遊要思考的部分。

台教會會長賴振昌分析，政府在未來解封後，需要思考振興、解封與防疫的平衡，還有未來開放觀光後，台灣國內觀光產業要何去何從？他直言，不僅要帶回人潮，如何增加遊客遊玩的意願、提升旅遊品質都是政府、業者要規劃的部份。

盧俊偉提到，台灣過去雖然觀光客很多，可是他們來台灣的原因，多半是因為旅遊價格低廉，「這代表台灣其實沒什麼特色」，需要外交、觀光、文化等部門進行跨部會的政策規劃，也要積極爭取加入國際的旅遊聯盟，「發展旅遊、觀光不再是單純的觀光產業，而是攸關整體國家發展的跨產業政策。」

爭取加入國際聯盟

他認為，航空業恐怕要等到2023年才能完全復甦，政府需要先穩住國旅，而且不只是短期的振興計畫，等到疫情告一段落後，透過跨部會的宣傳，提高台灣旅遊品質，旅遊業發展才會長久。韋建華甚至建議觀光局規劃長期的「避疫旅遊」，吸引外國人來台灣避難70天到半年的時間，其中還可以享受台灣的好山好水、新興醫美產業。

他也補充，既然是長期旅遊，就可以檢疫14天，開放兼顧防疫。李秉穎也說，希望外交部可以更主動爭取加入國際旅遊聯盟，在聯盟內各國資訊公開透明，疫情中心也會更方便評估哪些國家可以去、外國觀光客可以來台等等。

針對專家、學者的意見，疫情中心發言人莊人祥表示，指揮中心會與外交部、交通部合作，積極爭取參加國際旅遊聯盟。他也透露，日前針對外國觀光客有規畫要區分不同等級，如澳洲、紐西蘭的標準可以比較低，越南、泰國可能需要檢驗幾天等，國旅部份也會配合防疫新生活，儘速開放。

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