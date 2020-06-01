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口罩管制6月解禁 寶雅、愛買、家樂福加入販售行列

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
寶雅特別選擇一萬等級無塵室生產的台灣醫療級成人口罩限量銷售，目前定價一盒50入299元，預估6月4日起陸續抵達寶雅所有門市。圖／寶雅提供
寶雅特別選擇一萬等級無塵室生產的台灣醫療級成人口罩限量銷售，目前定價一盒50入299元，預估6月4日起陸續抵達寶雅所有門市。圖／寶雅提供

因國內疫情穩定、口罩庫存充足，政府宣布6月1日起口罩管制禁令解除，開放國內口罩品牌自由買賣。生活量販通路也紛紛宣布加入販售盒裝口罩行列，提供消費者更多選擇，更方便維持防疫新生活。

愛買量販宣布，自6月1日18：00起於指定10家新竹以北門市（愛買基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店）附設藥局限量開賣台灣製盒裝醫用成人口罩，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒，每片5.98元，首批到貨數量25,000片。其他門市依照廠商物流狀況後續將陸續到貨，本週愛買量販全台門市供貨量預估共125,000片。

寶雅也宣布將販售特別於一萬等級無塵室生產的台灣醫療級成人口罩，目前定價為一盒50入299元，預估將於6月4日起陸續抵達寶雅所有門市。另外，門市也另備有婦幼、兒童及幼童款式，並針對不同需求推出小數量的袋裝，全數第一批已備好100萬片，皆選用台灣在地製造的合格醫療級口罩。目前無提供預購但也沒有限購限制，希望在兼顧品質與價格下，讓每一位消費者都買得安心、用得放心。

家樂福則從6月1日起於全台量販店限量開賣3款優妮嬌盟醫療口罩，包括「優妮嬌盟超快適一般醫療口罩M號」5入裝售價79元、「優妮嬌盟超快適一般醫療口罩S號」5入裝售價79元、「優妮嬌盟超快適一般醫療口罩小顏S號」7入裝售價69元，總計將限量販售醫療等級口罩共18,720包（品牌分5～7入裝，共計117,360片）。家樂福表示，本次醫療口罩因數量有限，僅配貨於家樂福全台量販店，並且每人限購一包，售完為止。

家樂福今起限量推出優妮嬌盟3款醫療口罩，每人限購一包，售完為止。圖／家樂福提供
家樂福今起限量推出優妮嬌盟3款醫療口罩，每人限購一包，售完為止。圖／家樂福提供
愛買量販自6月1日18：00起於指定10家新竹以北門市附設藥局限量開賣台灣製盒裝醫用成人口罩，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒。圖／愛買量販提供
愛買量販自6月1日18：00起於指定10家新竹以北門市附設藥局限量開賣台灣製盒裝醫用成人口罩，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒。圖／愛買量販提供

口罩 新竹 愛買

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