舌頭腫脹說話含滷蛋 女國中生得粉瘤就醫

嘉義縣國中女學生小芳（化名）因舌頭下方腫脹、舌頭無法伸出，說話像含一顆滷蛋，在家人陪伴下日前到嘉義長庚醫院耳鼻喉科就診，經耳鼻喉科主任徐正明檢查，發現是她舌頭下方長了一顆約6公分大的「上皮樣囊腫」，經開刀取出後，舌頭恢復正常，過半年也沒再復發。

徐正明表示，常見口腔底部囊腫有2種，此案屬上皮樣囊腫，穿刺抽吸物為豆沙狀，又俗稱粉瘤，顯微鏡下可見脫落上皮細胞、毛囊和皮脂腺等，好發於口底、頦下、耳下等部位，多見於兒童及青年，發生率每萬人不到1人，小芳的粉瘤可以長到這麼大非常少見。

另一種口腔底部囊腫則為蛤蟆腫，主要由舌下腺、少數是頷下腺引起，病人舌頭下方口底處會出現柔軟及微藍色半透明腫塊，就像青蛙鳴囊的鼓起，在飯後會因為唾液分泌而更加清楚，而後逐漸消退，發生率為每萬人中只有2人，常見於年輕族群。