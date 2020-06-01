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舌頭腫脹說話含滷蛋 女國中生得粉瘤就醫

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任徐正明講解「上皮樣囊腫」症狀。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任徐正明講解「上皮樣囊腫」症狀。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義縣國中女學生小芳（化名）因舌頭下方腫脹、舌頭無法伸出，說話像含一顆滷蛋，在家人陪伴下日前到嘉義長庚醫院耳鼻喉科就診，經耳鼻喉科主任徐正明檢查，發現是她舌頭下方長了一顆約6公分大的「上皮樣囊腫」，經開刀取出後，舌頭恢復正常，過半年也沒再復發。

徐正明表示，常見口腔底部囊腫有2種，此案屬上皮樣囊腫，穿刺抽吸物為豆沙狀，又俗稱粉瘤，顯微鏡下可見脫落上皮細胞、毛囊和皮脂腺等，好發於口底、頦下、耳下等部位，多見於兒童及青年，發生率每萬人不到1人，小芳的粉瘤可以長到這麼大非常少見。

另一種口腔底部囊腫則為蛤蟆腫，主要由舌下腺、少數是頷下腺引起，病人舌頭下方口底處會出現柔軟及微藍色半透明腫塊，就像青蛙鳴囊的鼓起，在飯後會因為唾液分泌而更加清楚，而後逐漸消退，發生率為每萬人中只有2人，常見於年輕族群。

徐正明說，口腔底部囊腫病人都會因口腔底部的囊腫體積變大，使舌部抬高，進而影響言語及吞嚥功能，目前手術治療方式可從口腔或是頸部進入開刀，但囊腫越大越難處理，且口腔的腫塊也有可能是口腔癌或是唾液腺癌，建議民眾若有類似情況，應盡速就醫，避免耽誤病情。

嘉義縣國中女學生小芳（化名）舌頭下方長了「上皮樣囊腫」，說話像含一顆滷蛋，就醫求救。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣國中女學生小芳（化名）舌頭下方長了「上皮樣囊腫」，說話像含一顆滷蛋，就醫求救。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義 青年

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