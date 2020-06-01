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56家通過 衛福部公布首波獲品質認證醫美診所

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
醫事司公布首波通過醫美認證診所。圖／本報資料照
醫事司公布首波通過醫美認證診所。圖／本報資料照

醫美診所醫糾不斷，衛福部醫事司為加強品質，推出「診所美容醫學品質認證」，今首度公布符合認證名單，取得三年的認證資格，提供民眾可作為選擇診所的參考。但首波僅77家診所申請，共56家醫美診所通過認證。

為加強其品質醫美診所的品質，衛福部2018年9月發布特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法，明定削骨、全（中）臉拉皮、全身拉皮、大量抽脂、鼻整形、腹部整形、義乳植入等七大類美容醫學手術，限制應由特定的專科醫師執行，至今年四月底共有377家醫療機構可進行這七大類高風險手術。

醫事司司長石崇良表示，第二步便是針對不限於七大手術的醫美診所，推出「診所美容醫學品質認證」機制。針對診所執行的麻醉安全、用藥安全、感染管制、就醫隱私權維護，以及是否做到告知同意、收費透明等進行查核，若通過查核則可取得效期三年的認證資格。

石崇良表示，全台約有800家醫美診所，本次申請認證共77家，56家通過認證，通過率約73％。未通過診所大多因為儀器設備沒有保養紀錄、處置同意書及說明書內容不夠完整、手術治療紀錄及病歷記載不夠完整、未訂定麻醉照護作業流程、藥品(針劑)使用及保存管理有待改善等。

但石崇良強調，醫美診所認證不保證沒有問題，而是為了降低風險，替民眾將品質和安全做好把關，民眾可優先選擇通過認證的診所進行診療。

然而此次報名家數和通過認證比率都不高，石崇良表示，過去只針對醫院進行評鑑，診所可能對認證和評鑑程序不熟悉，未來一年辦理兩次認證，申請和取得認證的診所將會逐年增加。

衛福部表示，「診所美容醫學品質認證」制度，可分為手術類、非手術類，提出申請認證之診所必須於所在地衛生局合法登記達六個月以上，符合醫療機構設置標準，且過去二年內，未有因違反醫療相關法規遭衛生主管機關處停業以上處分；經實地訪視通過20項查核項目，即可取得效期三年的認證資格。

醫美 手術 衛福部

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