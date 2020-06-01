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消保處：75%酒精供貨充足 建議消費貨比三家
近日媒體報導市售75%酒精價格疑有不當漲價之情形，行政院消保處今日表示，酒精貨量充足，且價格大多持平，消費者可放心選購。
消保處表示，訪查酒精在賣場、藥局、藥妝等實體店面以及網路平台業者之近半年75%酒精售價。發現實體店面之75%酒精價格大多持平，持平件數逾7成；網路平台則漲跌互見，上漲及下跌件數均近3成。
此次訪查的實體店面包含13家業者（包括5家賣場、5家藥局及3家藥妝），共計74件品項。網路平台包含4家業者，共計24件品項。
消保處表示，疫情期間消費者會增加網路訂購產品之頻率，未來將持續注意網路平台售價之變化，倘有異常情形，則將移請公平交易委員會或法務部為必要之處理。
消保處強調，目前國內疫情趨緩，市售酒精供貨充足，消費者可多貨比三家，聰明消費。
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