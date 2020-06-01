疫情致免洗餐具爆量 寧夏夜市6月5日起自備餐具享優惠

受新冠肺炎影響，美食外送平台崛起，卻造成一次性餐具使用爆量，台北市環保局發現，今年1月至4月的紙餐具用量，比取年同期增加約19%，今天發起「永續環境2.0－自備環保餐具」政策，呼籲民眾外出用餐或外帶餐飲時，養成自備環保餐具習慣，並預告6月5日率先跟寧夏夜市合作，民眾自備環保餐具享優惠。

台北市環保局長劉銘龍指出，四大超商的咖啡紙杯，在台北市一年使用7000萬個以上，北市府開始跟業者協調，若民眾自帶環保杯，可享有更多折扣，北市府也會以身作則，優先使用環保餐具的便當。

在疫情期間，店家提供環保餐具，反讓消費者疑慮，部分餐飲業者改用免洗餐具，又加上外送平台崛起，造成免洗餐具數量急速成長。

副市長黃珊珊、台北市環保局今天呼籲，民眾少用免洗餐具，北市府將帶領示範，跟夜市、商圈及餐飲業者合作，推廣自備環保餐具。

台北市環保局副局長盧世昌表示，台北市今年1月至4月的紙餐具用量，比去年同期增加19.37%，聯合國也希望各國政府及城市，在2030年前減少產生廢棄物產生，其實餐具清洗好，比免洗餐舉乾淨。

盧世昌又說，6月5日起北市府率先跟寧夏夜市合作，自備環保餐具可集點，集滿5點能兌換50元折價券，希望用拋磚引玉方式，鼓勵業者加入行列。

台北市從2016年4月推動機關學校禁用一次性及美耐皿餐具，並擴大向私部門推廣，至今已有178家企業、29所大專院校、36處市場、13處夜市、117處委外場館、13處量販店及55處百貨公司響應。