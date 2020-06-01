防疫成日常 北市腸病毒通報降8成7

夏季是腸病毒好發季節，疫情讓「勤洗手、戴口罩」成為生活日常，北市衛生局發現，5月校園腸病毒通報量，較往年大減8成7，但仍無法預測今年是否會大流行，提醒民眾保持正確洗手、漂白水消毒及注意環境通風，避免腸病毒威脅。

疾病管制科科長余燦華表示，疫情讓大家落實防疫作為，若以上周為例（5月17日至23日），北市門、急診腸病毒就醫僅131人次，是去年同期的0.12倍；校園通報部分，今年1月至5月人數持續下降中，1月較去年同期少6成6，5月少8成7，顯見戴口罩、勤洗手，有效阻絕腸病毒傳染途徑。

不過，腸病毒傳染力強，且酒精消毒效力不佳，部分幼童發病後，還可能併發重症，民眾仍不可輕忽。

余燦華說，衛生局今年4月已完成轄內1389家國小、幼兒園、托嬰中心、招收6歲以下短期補習班、兒童課後照顧服務中心及84家親子常出入室內場所之查核，輔導項目包含洗手設備、衛生教育、疫情應變處置、漂白水消毒等措施。

余燦華提醒，腸病毒發病前即有傳染力，發病後病毒可經由糞便排放長達2至3個月，幼托機構及學校應加強教室及遊樂設施等整潔、通風與消毒，並指導學童於「吃東西前」、「上廁所後」、「看醫生後」、「擤鼻涕後」、「接觸幼兒前」，以「濕、搓、沖、捧、擦」等步驟洗手，為避免學童交叉傳染，若學童感染腸病毒，必須請假在家休息至少7日。

余燦華表示，家長返家接觸幼兒前應更衣洗手，若孩童感染腸病毒，務必留意其病情變化及腸病毒感染併發重症前兆（嗜睡、肌躍型抽搐、手腳無力、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快）。

有關腸病毒相關防治資訊，亦可於台北市政府衛生局網站(https：//health.gov.taipei)/主題專區/疾病防治/腸病毒疫情資訊查詢，或撥打台北市衛生局防疫專線(02)2375-3782洽詢。