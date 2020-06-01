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岡山秀傳醫院滿20歲 院長：下一步前進高雄路竹

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山秀傳醫院院長趙昭欽陪伴北高雄病患20年，目前正籌組高雄秀傳醫院。記者徐白櫻／攝影
岡山秀傳醫院院長趙昭欽陪伴北高雄病患20年，目前正籌組高雄秀傳醫院。記者徐白櫻／攝影

秀傳醫療體系經營高雄岡山醫院今年滿20年，岡山秀傳醫院今早舉辦新書發表會，以12個章節呈現歷年經營成果，適逢防疫期間，醫護人員感觸特別深。院長趙昭欽表示，院內曾經歷SARS疫情，此次防疫沒有任何害怕，內心非常感動，未來位於路竹的高雄秀傳醫院規畫也因此次疫情變更設計，要為將來防疫做足準備。

前省議員吳瑞泰在1952年籌組縣立岡山醫院，後來院方經營不善，高雄縣府公辦民營，2000年起委由彰化起家的秀傳紀念醫院經營。歷經20年歲月，岡山秀傳醫院病患有八成是北高雄居民。今早院方舉辦「2020岡山醫院社會責任報告書」發表會，書中紀錄20年來岡山醫院的改變與未來工作，包含社區健康營造、長期照護與服務、弱勢及社會關懷等篇章。

院長趙昭欽表示，岡山醫院是北高雄唯一一所市立醫院，負有守護大岡山民眾健康的使命，近來院內投入1.5億元預算，強化結構安全及擴充醫療空間，並導入最新儀器與E化醫療系統，未來會繼續扮演「好厝邊、好醫院」的伙伴角色。

正值新冠肺炎防疫期間，趙昭欽說，當年SARS疫情3個月結束，但此次新冠肺炎已經進入第5個月，不知道何時可解除，慶幸民眾公民水平變高，台灣防疫做得好；此次院內曾受到假消息波及導致採檢量大增，所幸院內醫護同仁正向思考，業務量也逐漸回流。

籌建中的高雄秀傳醫院位於路竹，預計3年後啟用，受此次疫情影響，籌備團隊變更設計圖，決定將獨棟建物拆成兩棟，以因應日後可能面臨的防疫需求。趙昭欽說，只是方向抓對不怕對手競爭，未來將結合台灣醫材技術，全力往醫療產業園區方向發展。

岡山秀傳醫院舉辦新書發表會，將20年成果集結成冊。記者徐白櫻／攝影
岡山秀傳醫院舉辦新書發表會，將20年成果集結成冊。記者徐白櫻／攝影

岡山 疫情 新冠肺炎

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