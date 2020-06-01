聽新聞
test
0:00 / 0:00
對流旺盛15縣市大雨特報 慎防雷擊、溪水暴漲
中央氣象局中午12時05分針對15縣市發布大雨特報。受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天台灣各地山區及大台北、基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣發布大雨特報。
氣象局說，今天到周五因台灣位於副熱帶高壓西北側，主要受西南風影響，大多為炎熱穩定且晴朗的天氣受西南風影響，清晨中南部沿海有局部雨。午後雷陣雨集中在近山區，北部、東北部及東部地區較明顯。明天之後水氣減少，午後雷陣雨的範圍也變得較零星。
溫度方面，氣象局說，今到周五各地落在33到35度，其中南高屏近山區、台北盆地和花東縱谷會出現局部高溫，來到35到36度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言