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熟女喉卡魚刺吞地瓜自救 食道受傷被血腫堵滿滿

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市立安南醫院副院長許秉毅。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院副院長許秉毅。圖／安南醫院提供

吃到魚刺卡喉怎麼辦？過去有人認為可以吞飯等讓魚刺跟著一起吞下去，但也有醫師提醒可能有危險，台南市立安南醫院最近就有一起個案，37歲女子喝魚湯被魚刺卡住，當場連吃好幾塊地瓜，結果喉嚨不卡了，但胸口卻劇痛，就醫發現因為吃地瓜硬把魚刺吞下，造成食道割傷、滲出的血液並形成巨大血腫，幾乎把食道整個塞住，讓醫師也嚇了一跳。

這名37歲的漂亮女老闆，最近與人談生意時一面喝魚湯，一個不小心喉嚨竟被魚刺給哽住，此時她看到餐盤裡還有地瓜，突發奇想連吃好幾塊地瓜，想藉由地瓜纖維牽絆魚刺希將魚刺吞下，當下覺得喉嚨比較似乎不卡了，但喉嚨到胸口突然間卻感到一陣椎心刺骨劇痛，於是趕緊來安南醫院急診室。

經胃鏡檢查發現魚刺不知去向，但食道裡已出現好幾條長長潰瘍，更可怕是食道壁上居然出現一巨大腫塊，幾乎把食道管腔整個阻塞住，進一步電腦斷層檢查發現竟是食道因魚刺割傷造成血管破裂，滲出的血液形成巨大血腫，好險食道尚未因裂傷而整個破裂，後來經使用食道黏膜保護劑治療及喝流質食物一周後，胸口疼痛才漸改善。

安南醫院副院長許秉毅也是消化科醫師，他表示，一般民眾在被魚刺哽到時，常會先嘗試一些土法或偏方如「喝醋」企圖把魚骨頭軟化溶蝕掉，或是吃一些青菜或肉塊，想藉此牽引或黏附魚刺，希順道將魚刺吞下，但「吞食法」實際上卻是個危險動作，雖然它有機會化解問題，但也可能「引狼入室」，讓魚刺掉入食道引起嚴重併發症。

正確的處理方是立刻停止進食先輕咳幾下，看看是否可藉由振動的力量將哽得不深魚刺給咳出來，如輕咳後魚刺還是掉不出來，就應該立即掛急診請耳鼻喉科醫師協助夾除最安全。

許秉毅表示，之前也曾遇到一位年輕男性勞工朋友早餐在吃「海鮮粥」時，因趕著上班稀哩呼嚕把剩下粥一大口吞下去，結果突然間覺得頸部不舒服且吞不下東西，後來趕緊去診所檢查，竟發現食道被粥內4公分寬蛤蠣（連殼帶肉）給哽住。十幾天下來去過數家診所與醫院大蛤蠣仍無法取出，最後來安南醫院尋求協助，胃鏡檢查發現蛤蠣殼已造成食道深度潰瘍及出血，故會診胸腔科醫師以手術取出蛤蠣並修補食道裂傷，動了一個大手術才解決問題。

許秉毅指出，臨床上小兒吞入之異物最常見是錢幣，大多是一元、少數五元，其次是魚刺、雞骨、鈕扣、電池、磁鐵、玩具、別針等食物或物品，而大人誤食異物以魚刺、雞骨、牙籤較常見。

當喉嚨或消化道被異物卡到時，可能產生的症狀包括喉嚨痛、吞嚥困難、流口水、胸骨疼痛；如果異物過大會造成腸阻塞，會引起腹脹、腹痛及嘔吐；吞入尖銳的異物也可能刮傷胃腸道引起潰瘍和出血，有時還會刺穿消化道管壁，引起胃腸道破裂，造成縱隔腔發炎、腹膜炎，甚至刺入主動脈，造成主動脈破裂導致死亡。

一般而言，消化道異物的處置必須考慮異物的位置、危險性及形狀與大小。如果異物卡在喉嚨，可先照會耳鼻喉科用喉頭鏡移除；如果圓形且非腐蝕性的異物已經進入食道，病人也沒有任何症狀，可先觀察12到24小時，看看是否會自行掉下或排出。

如果病人有胸口痛的情形或追蹤X光顯示異物仍然卡在食道，則須儘快安排胃鏡，取出異物。進入胃部且未產生症狀的異物，大多能順利自行排出，但是如果異物是尖銳性物品(如打開之別針、牙科器械)、具腐蝕性(鈕扣電池)、或體積過大(長大於5公分或寬大於2公分)，則須考慮緊急作胃鏡將其取出。

男子吃海鮮粥，卻把整顆蛤蜊吞下，造成食道嚴重潰瘍。圖／安南醫院提供
男子吃海鮮粥，卻把整顆蛤蜊吞下，造成食道嚴重潰瘍。圖／安南醫院提供
37歲女子被魚刺卡住，卻吃地瓜想讓魚刺吞下，造成食道出血，血腫幾乎塞住整個食道。圖／安南醫院提供
37歲女子被魚刺卡住，卻吃地瓜想讓魚刺吞下，造成食道出血，血腫幾乎塞住整個食道。圖／安南醫院提供
男子吃海鮮粥，卻把整顆蛤蜊吞下，造成食道嚴重潰瘍。圖／安南醫院提供
男子吃海鮮粥，卻把整顆蛤蜊吞下，造成食道嚴重潰瘍。圖／安南醫院提供

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