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國人普遍缺鈣 國健署推早晚一杯奶補「鈣」

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
今天是世界牛奶日。國健署邀來職棒明星「大師兄」林智勝（右起）、農委會畜牧處副處長王忠恕、好食課營養師楊哲雄等人，來鼓勵民眾每日攝取乳品，示範現打「木瓜堅果牛奶」。記者簡浩正／攝影
今天是世界牛奶日。國健署邀來職棒明星「大師兄」林智勝（右起）、農委會畜牧處副處長王忠恕、好食課營養師楊哲雄等人，來鼓勵民眾每日攝取乳品，示範現打「木瓜堅果牛奶」。記者簡浩正／攝影

今天是世界牛奶日。國民健康署表示，乳品的鈣質吸收率佳，適時補充牛奶所提供的醣類和蛋白質也相當重要；研究顯示約八成國人乳品攝取不足，而蛋白質、鈣質是肌肉和骨骼生長的重要原料。

國健署署長王英偉建議，無論處於生長期的孩子或愛運動的青壯年、年長長青族群，每日早晚可喝一杯奶，或攝取乳製品，來增加鈣質攝取。

國健署今舉行記者會，介紹各式乳品類入菜小技巧，比如將木瓜、堅果跟鮮奶倒入果汁機，示範現打「木瓜堅果牛奶」。

國健署社區健康組長羅素英表示，據2013至2016年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，無論國小至75歲以上老年人等五族群中，高達八成的國人每日乳品類攝取不足一份， 7歲以上的國人鈣質攝取量僅達建議量之30至50%；調查也顯示，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質。

羅素英說，牛奶中富含鈣質，還有優質的蛋白質、醣類、脂肪、及維生素A、維生素B2等營養素，針對不同年齡層都有好處。如處於生長期的孩子，蛋白質、鈣質是肌肉和骨骼生長的重要原料；而青壯年者在運動後喝一杯乳品，可提供肌肉修復所需的蛋白質和醣類；年長者或長青族，適度的身體活動和補充乳品中豐富的蛋白質，則有助預防肌少症。

職棒球星林智勝則表示，小時候球隊會補充牛奶，現在也是一天至少兩杯牛奶，來維持好狀態。他也讓自己的龍鳳胎小孩每天喝牛奶，來促進成長發育。

營養師楊哲雄表示，即便早晚一杯、一天共500毫升的牛奶，也才滿足一天鈣質需求量1000毫克的一半，所以飲食上，也要補充其他像是起司等乳製品。有乳糖不耐的民眾，建議可逐量增加奶量或選用優酪乳、起司等代替；吃素的民眾也可以選擇豆製品、深色蔬菜來補充鈣質。

農委會畜牧處王忠恕副處長表示，鈣質的好處相信民中都知道，老人要補鈣，才不會骨質疏鬆，年輕人也須補鈣，來著成長發育。台灣的酪農業已發展40多年，台灣鮮奶是百分百自產，每年總產量40萬噸，包含品管也都有做檢驗，安全、沒藥物殘留。而政府近年積極輔導酪農、收購合格生乳、推動農產品標章，包含鮮乳標章、產銷履歷農產品標章等，嚴格把關品質。

職棒明星「大師兄」林智勝（右起）、國健署署長王英偉、農委會畜牧處副處長王忠恕好食課營養師楊哲雄等人，齊喝下木瓜堅果牛奶，代表營養滿滿。記者簡浩正／攝影
職棒明星「大師兄」林智勝（右起）、國健署署長王英偉、農委會畜牧處副處長王忠恕好食課營養師楊哲雄等人，齊喝下木瓜堅果牛奶，代表營養滿滿。記者簡浩正／攝影

鈣質 國健署 果汁

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