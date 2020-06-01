快訊

畫面曝光！國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防疫旅遊第一槍 中部旅行業包10車環島自救

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影

受新冠肺炎疫情衝擊，我國旅宿業營收雪崩9成，隨疫情趨緩，政府陸續祭出振興或紓困方案，國內觀光解封在即，中部多家遊覽車旅行社業者串連自行吸收車資成本，一次出動10車「包車自救」辦環島振興旅遊，開出防疫旅遊第一槍。

彰化旺泉旅行社指出，疫情重傷國內觀光，遊覽車、飯店、商家、觀光工廠等旅宿產業營收銳減達9成，甚至出現倒閉潮，沒倒的業者就是咬牙苦撐，如今疫情趨緩，衛福部長陳時中也下鄉行銷國旅，但國人對團體旅遊的信心似乎還是不足。

旅行社業者黃瑄渝說，政府在疫情期間雖對國內觀光已很幫忙，但旅遊業已禁不起長時間防疫鎖國折騰，業者得自立自強，因此串多家遊覽車和旅行社「自救」辦3天2夜「環島振興旅遊」，希望提振民眾對國旅信心，也復甦旅宿業景氣。

「上車前一樣先量體溫、消毒雙手。」10輛遊覽車在南投休息站停車區大陣仗一字排開，從中彰投等地逾280名遊客陸續到場魚貫上車，每個人對國旅防疫都很有信心，神情輕鬆，直呼「沒問題」，更大喊「賺到了！」

黃表示，從南投往南行到花東，再從北部折返回中部的3天2夜環島行程原價至少5000元，但為提振國人旅遊信心，針對首波防疫旅由祭出每人3300元，遊覽車資、吃住升級等成本全由合辦的業者們自行吸收，就是盼帶動國內觀光景氣。

邱姓遊覽車司機則說，疫情害他從過年後到現在，1趟生意都沒有，當司機10多年，沒那麼慘過，好不容易疫情趨緩可望復甦，所以參與出力，通常出車1天加上乘客保險費等成本上看1萬4000元，這3天就當贊助，也盼國人對國旅有信心。

另，旺泉旅行社提到，疫情雖趨緩，但國內旅宿也者也都會配合響應政府防疫旅遊政策，除車輛全面消毒，上車量體溫、消毒雙手及實名登記外，本來每車能坐40人，也減少至20至25人，降低群聚密度，以符合防疫出遊標準。

但多數遊覽車和旅行社業者也表示，希望防疫旅遊推行一陣子後，政府也能視情況盡快調整防疫規定，盡早開放可以滿車出遊，不然一輛車僅能載一半的人，支出成本大增，轉嫁給乘客或由業者支應都是沉重負擔。

國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影
國內觀光解封在即，中部遊覽車和旅行社業者開出防疫旅遊第一槍，今出動10車「包車自救」辦環島振興遊。記者賴香珊／攝影

疫情 遊覽車 旅行社

延伸閱讀

新北：搭配中央振興券 定能提升消費信心

東港漁民防疫旅館貴又遠惹怨 縣府：將媒合更多旅館

向台灣醫護致敬 台東旅英女舞者線上免費教瑜伽

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

相關新聞

口罩禁令今解除！四大超商盒裝販售時間、價格一次看

口罩管制禁令6月起解除，開放國內口罩品牌自由買賣，各超商除了持續配合政府口罩實名制預購、取貨服務，更將陸續與口罩製造廠配...

不忍陳時中變「網紅」推觀光 呂秋遠：放開那個男孩

國內新冠肺炎疫情趨緩，國人已逐漸習慣「+0」的到來，以衛福部長陳時中為首的防疫團隊在疫情壓力稍解後，似乎也接下了新任務─提振觀光。

盤點6月交通新制！雙鐵今開放飲食 星宇復飛澳門檳城

受到新冠肺炎疫情趨緩影響，攸關交通的6月新制陸續上路，像是雙鐵今天起可於列車上飲食。不過因為國外疫情仍嚴峻，法國航空今天...

愛在疫情蔓延時 負壓隔離病房護理師簡尹庭這樣說

身為醫學中心的三軍總醫院，原本就設有負壓隔離病房收治肺結核患者，在此次新冠肺炎疫情中，更是責無旁貸地擔起重任，收治了相當數量的案例。相較大家莫不對疑似或確診案例懷抱恐懼心情

夏季電價今啟動 平均每戶月增410元

夏季電價今天啟動，根據台電統計，一般住家每戶在非夏月平均每月用電兩百八十七度，電費約為五百四十六元，但在夏月用電量因氣溫...

拒一次性餐具 小店倡環保外送

外送App廣為流行，一袋袋美食用塑膠、紙類等一次性餐具送到家，今年一至四月紙餐具回收量比去年平均成長超過五成，環保署研判...

今年恐提早出梅 「不是好現象」

正值梅雨季，中央氣象局代理局長鄭明典昨在臉書示警，當高層南亞反氣旋的軸線移到台灣以北，台灣上空出現偏東風時，是一項「出梅...

口罩禁令解除民眾囤貨潮？ 黃珊珊：可能涉及公平法

口罩管制禁令解除，開放國內口罩品牌自由買賣，外界預期出現搶購、囤貨潮，對於台北市是否派消保官了解銷售狀況？副市長黃珊珊今...

未來一週炎熱 吳德榮：下波鋒面最快7日報到

氣象專家吳德榮今天表示，根據最新預報顯示，1日至6日台灣都在暖氣團內，高溫約攝氏35、36度、是炎熱如夏的天氣。他也說，...

影／防疫旅遊第一槍 中部旅行業包10車環島自救

受新冠肺炎疫情衝擊，我國旅宿業營收雪崩9成，隨疫情趨緩，政府陸續祭出振興或紓困方案，國內觀光解封在即，中部多家遊覽車和旅...

向台灣醫護致敬 台東旅英女舞者線上免費教瑜伽

英國倫敦因新冠疫情封城近3個月，旅居英國，來自台東的女舞者吳幸亞最近利用網路推出線上瑜伽教學，讓旅英台人在家防疫增強免疫...

幹天幹地幹命運外 戲王吳朋奉的精彩演繹

收到「三金影帝」吳朋奉因腦中風在5月25日凌晨過世的消息，腦海中第一時間浮現的是，《父後七日》詩人道士在田尾電照菊花田邊，對著逝者親屬小莊展示如何用「元氣一點」的方式，把自己寫的詩唸出來那場戲。

熱門新聞

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

一張圖看一周天氣！到周五各地熱飆35度 周六起水氣增

口罩禁令今解除！四大超商盒裝販售時間、價格一次看

台東林管深山特遣隊山林巡護 驚見百步蛇但最怕青竹絲

最後一夜 5萬人大雨中送別敦南誠品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。