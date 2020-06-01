影／防疫旅遊第一槍 中部旅行業包10車環島自救

受新冠肺炎疫情衝擊，我國旅宿業營收雪崩9成，隨疫情趨緩，政府陸續祭出振興或紓困方案，國內觀光解封在即，中部多家遊覽車和旅行社業者串連自行吸收車資成本，一次出動10車「包車自救」辦環島振興旅遊，開出防疫旅遊第一槍。

彰化旺泉旅行社指出，疫情重傷國內觀光，遊覽車、飯店、商家、觀光工廠等旅宿產業營收銳減達9成，甚至出現倒閉潮，沒倒的業者就是咬牙苦撐，如今疫情趨緩，衛福部長陳時中也下鄉行銷國旅，但國人對團體旅遊的信心似乎還是不足。

旅行社業者黃瑄渝說，政府在疫情期間雖對國內觀光已很幫忙，但旅遊業已禁不起長時間防疫鎖國折騰，業者得自立自強，因此串多家遊覽車和旅行社「自救」辦3天2夜「環島振興旅遊」，希望提振民眾對國旅信心，也復甦旅宿業景氣。

「上車前一樣先量體溫、消毒雙手。」10輛遊覽車在南投休息站停車區大陣仗一字排開，從中彰投等地逾280名遊客陸續到場魚貫上車，每個人對國旅防疫都很有信心，神情輕鬆，直呼「沒問題」，更大喊「賺到了！」

黃表示，從南投往南行到花東，再從北部折返回中部的3天2夜環島行程原價至少5000元，但為提振國人旅遊信心，針對首波防疫旅由祭出每人3300元，遊覽車資、吃住升級等成本全由合辦的業者們自行吸收，就是盼帶動國內觀光景氣。

邱姓遊覽車司機則說，疫情害他從過年後到現在，1趟生意都沒有，當司機10多年，沒那麼慘過，好不容易疫情趨緩可望復甦，所以參與出力，通常出車1天加上乘客保險費等成本上看1萬4000元，這3天就當贊助，也盼國人對國旅有信心。

另，旺泉旅行社提到，疫情雖趨緩，但國內旅宿也者也都會配合響應政府防疫旅遊政策，除車輛全面消毒，上車量體溫、消毒雙手及實名登記外，本來每車能坐40人，也減少至20至25人，降低群聚密度，以符合防疫出遊標準。