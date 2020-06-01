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向台灣醫護致敬 台東旅英女舞者線上免費教瑜伽

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
旅居英國，來自台東的女舞者吳幸亞（前右三）最近利用網路推出線上免費瑜伽教學，向台灣醫護人員與藥師致敬。圖／吳幸亞提供
旅居英國，來自台東的女舞者吳幸亞（前右三）最近利用網路推出線上免費瑜伽教學，向台灣醫護人員與藥師致敬。圖／吳幸亞提供

英國倫敦因新冠疫情封城近3個月，旅居英國，來自台東的女舞者吳幸亞最近利用網路推出線上瑜伽教學，讓旅英台人在家防疫增強免疫力，另為向防疫有成的台灣醫護和藥師致敬，她則開放台灣醫護及藥師免費線上學瑜伽。

吳幸亞3年前到英國實踐舞蹈夢，原在英國、美國巡迴演出，但3月份倫敦封城，無法公開表演，她隸屬的舞蹈公司 Ella Mesma company藝術表演活動全面停擺，吳幸亞轉戰線上課程，以收費的專業瑜珈和肚皮舞等課程對抗疫情。

吳幸亞針對台灣醫護人員及藥師的線上免費瑜伽課程，臉書連結網址如下：https://facebook.com/events/s/online-yoga-online-dance/1183791905333223/?ti=icl。

「接下來是飛機式哦....來我們正在飛機上，想像要去世界上的任何地方，眼睛看向前方，飛！」吳幸亞用兩天時間編出自創「防疫瑜珈」，讓線上10多位旅英台人藉視訊攝一起上課，舒緩疫情壓力。

課後的閒聊，是旅英台人心理最大的慰藉，即使無法當面寒暄或新認識的朋友，藉著網路視訊拉近彼此距離；從事金融產業的施先生在英國10多年，他說，這是他人生首次做瑜伽，他上課時，他的愛犬Sophie百般無聊，一直想要出門的逗趣模樣，全被鏡頭收錄。

在英國就學的台北女生Nancy說，她以台灣防疫NO.1自豪；另一位在台東參與線上課程的Jenny也有同感，認為世界級的防疫先驅就是台灣。

吳幸亞說：「就是因台灣防疫固若金湯，海外的我們，才能安心定心又放心」。

旅居英國，來自台東的女舞者吳幸亞（前右三）最近利用網路推出線上免費瑜伽教學，向台灣醫護人員與藥師致敬。圖／取自吳幸亞臉書粉絲頁
旅居英國，來自台東的女舞者吳幸亞（前右三）最近利用網路推出線上免費瑜伽教學，向台灣醫護人員與藥師致敬。圖／取自吳幸亞臉書粉絲頁

英國 疫情 瑜珈

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