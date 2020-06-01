盤點6月交通新制！雙鐵今開放飲食 星宇復飛澳門檳城

受到新冠肺炎疫情趨緩影響，攸關交通的6月新制陸續上路，像是雙鐵今天起可於列車上飲食。不過因為國外疫情仍嚴峻，法國航空今天起也正式停飛台北航線。

以下為6月交通新制：

1.雙鐵開放飲食

台鐵、高鐵說，自6月1日起，搭車旅客維持社交距離時，可在列車上飲食。但飲食完畢仍須配戴口罩；雙鐵現階段仍不於列車上販售食品飲料。

2.高鐵增班

因應疫情趨緩，高鐵規畫6月1日增開六班通勤列車，以服務通勤旅客；隨後自6月12日至6月23日間於周五至周日增開33班，以滿足返鄉、出遊旅客需求；在端午疏運後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次，每周提供949班次列車的旅運服務。

3.台澎台華輪6月起恢復航班

因疫情影響，往返台澎間台台華輪，辦理停航維修，目前船舶維修已經完成，於6月起恢復原有服務航班，每周三個來回航班。

4.星宇航空復飛澳門、檳城航線

受到疫情影響，星宇三個航點停飛至5月30日，日前宣布北到澳門航線預計在6月1日起，每周二、五、日飛航；台北到檳城則於6月11日起，每周四飛航；峴港航線則暫停至6月30日。

5.法航停飛台北航線

2018年4月17日法航開航台北-巴黎航線，每周三班次來回。不過因為新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，法國航空公司日前公告，經仔細考量及評估當前環境，6月1日起取消台北-巴黎的定期航班運營。